Italienischer Künstler Maurizio Cattelan posiert nackt

Auf einem Bild des Starfotografen Oliviero Toscani, mit dem Generali für ihre neuen Versicherungsdienste für Kunstsammler wirbt, ist der hüllenlose Cattelan zu sehen, der nur zum Teil von einer Replik seines Gold-Klos bedeckt ist.

Der Slogan Pablo Picassos "Grosse Künstler stehlen" ist unter Cattelans Foto zu sehen - in Anspielung an sein Kunstwerk "Goldenes Klo", das im September aus dem Blenheim-Palast in der Nähe von Oxford (Grossbritannien) gestohlen wurde. Die über eine Million Euro teure Toilette aus echtem Gold wurde bisher noch nicht gefunden. Das Gold-Klo war bereits unter anderem im Guggenheim Museum in New York zu sehen.