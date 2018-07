2015 wurden noch 32'000 Artikel im Wert von rund 9,3 Millionen Franken in der Kategorie "Agrar, Forst und Bauen" umgesetzt - 2017 waren es über 71'000 Artikel im Wert von über 22,1 Millionen Franken. Von einem "ungebremsten Wachstum" in diesem Bereich schreibt die Ricardo-Gruppe in einer Mitteilung vom Dienstag.

Dies schlägt sich auch in der allgemeinen Suchstatistik des Online-Marktes nieder: Nach einem "Bagger" wurde im vergangenen Jahr 81'000 mal gesucht - damit handelt es sich um den zweithäufigsten Suchbegriff auf der Internetseite hinter "Louis Vuitton". Der Begriff "Traktor" erscheint in der Statistik bereits auf Platz vier.

Am meisten verkauft wurden Gegenstände aus dem Bereich "Agrar, Forst und Bauen" im Kanton Bern mit einem Jahresumsatz von fast 4 Millionen Franken. Auf den weiteren Plätzen folgen Zürich (2,8 Millionen) und Aargau (2,5 Millionen).