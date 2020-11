Ins Striplokal und auf Familienbesuch nach Australien über die Festtage: Die pikanten Spesen-Eskapaden des Pierin Vincenz

(red) In seiner Zeit als oberster operativer Chef der Raiffeisen habe Pierin Vincenz tun und lassen können, was er gewollt habe. Das schreibt Journalist Lukas Hässig in der neuesten Ausgabe seines Onlinemagazins «Inside Paradeplatz». Vincenz habe nonstop über die Stränge gehauen und diese Eskapaden von seiner Firma zahlen lassen. «Es handelt sich nicht um einen Nebenschauplatz. Vielmehr kommt ein ausgeklügeltes System zum Vorschein – mit eigener Kostenstelle, Vertrauensanwalt, willigen Sekretärinnen», heisst es im Artikel.

Beträge bis fünf Millionen

Die Kostenstelle für sein «Privatvergnügen» habe die Nummer 950000 gehabt und habe dem ehemaligen Raiffeisen-CEO das Recht gegeben, mit alleiniger Unterschrift Beträge bis fünf Millionen abzuzeichnen.

Bis 2011 seien diese privaten Spesen direkt über diese Kostenstelle des CEOs gelaufen. Von dort seien sie in die Hauptbuchhaltung der drittgrössten Schweizer Bank gelangt und beglichen worden.

Ab 2011 habe sich dieser Ablauf geändert, heisst es weiter im Artikel von «Inside Paradeplatz». Damals sei der St.Galler Vertrauensanwalt Eugen Mätzler ins Spiel gekommen. Mätzler sei auch bei den Vorab-Investments involviert gewesen, über welche sein Klient schliesslich gestolpert sei.

Treuhandkonto bei der UBS

Sämtliche Löhne, Boni, PK-Beiträge und Spesen aller Mitglieder der Geschäftsleitung der Raiffeisen Schweiz unter Vincenz seien ab 2011 über Mätzler gelaufen. Der Anwalt habe dafür ein Treuhandkonto bei der UBS erstellt. Die jährliche Gesamtabrechnung für die Spesen habe er über die Kostenstelle 820080 laufen lassen.

Von dieser Kostenstelle – und nicht wie zuvor von der CEO-Kostenstelle 950000 – seien ab dann die Abrechnungen in die Finanzbuchhaltung der Raiffeisen gelangt. So sei es gelungen, die Spesen von Vincenz im Einzelnen nicht mehr sichtbar sein zu lassen; «sie verschwanden im grossen Mätzler-Topf», heisst es wörtlich im Artikel des Onlinemaganzins.

Auszug aus den teuren Privat-Eskapaden auf der Spesenabrechnung von Pierin Vincenz: