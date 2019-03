Patrice Kleewein arbeitet gerne bei der Credit Suisse. Anders ist es nicht zu erklären, dass er bereits seit über 20 Jahren bei der Grossbank tätig ist. Seit dem 1. Januar ist er Leiter der Geschicke der Bank in der Region Nordschweiz, sprich im Tätigkeitsbereich der Bank in beiden Basel, aber auch in Teilen der Kantone Solothurn und Aargau.

Kleewein sei ein Veteran, schrieb das Branchenportal «Finews» zu seiner Ernennung. Eine Bezeichnung, über die er schmunzeln muss. Der Veteran Kleewein ist 45 Jahre alt, wohnt in Arlesheim, wuchs im Leimental auf. Er ist das, was als «regional verankert» bezeichnet werden darf.

Das neue Gesicht

Die regionale Verankerung ist es denn auch, die ihm in seiner neuen Funktion helfen wird. Denn er ist das neue Gesicht der Bank gegen aussen – das Pendant zu Samuel Holzach bei der UBS, der in der Stadt ein vielgesehener Gast an etlichen Events ist und der seine Bank repräsentativ vertritt. Kleewein, schwarzer Anzug, rosafarbene Krawatte, empfängt in einem Eckbüro des Basler Credit-Suisse-Hauptsitzes.

Durch das Fenster sieht man die UBS. «Natürlich ist UBS wegen ihrer Geschichte eine grosse Basler Bank», sagt Kleewein. «Auch wenn die CS ihre Wurzeln in Zürich hat, ist sie die zweitgrösste Bank in der Schweiz und auch eine grosse Bank in Basel», so Kleewein.

Doch Basel ist nicht Zürich, der Bankenplatz kleiner. «Basel ist neben Zürich und Genf ein wichtiger Standort. Gerade die Trinationalität ist von grosser Bedeutung», sagt Kleewein. Die CS sei nicht zuletzt für Unternehmer aus der Life-Science-Branche ein wichtiger Partner.

Kleewein wird seinen Part als Verantwortlicher für die Region Nordschweiz voraussichtlich für rund drei Jahre ausführen. Danach besteht die Möglichkeit, dass ein anderer im Sinne eines Turnus übernehmen wird.