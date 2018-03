Insbesondere über die «Blockchain» sprach er, mit der Datenbanken dezentral verwaltet werden. «Fintech und Blockchain: Innovationsmotor oder nur Hype?» war der Titel des Vortrages.

Zu dieser grundsätzlichen Frage ist die Haltung der Finma denkbar einfach: Sie hat gar keine. Vielmehr soll der Markt austesten, was die Blockchain und die übrigen neuen Finanzmarkttechnologien wirklich taugen. Aber sie seien allemal eine Chance für den Finanzplatz und die Schweiz, sagte Branson mehrmals.

Die Aufgabe seiner Behörde sieht er in erster Linie darin: Die nötige Regulierung zu schaffen, damit sich die junge Branche auf einem festen Fundament entwickeln kann. Damit vielleicht dereinst Finanzdienstleistungen viel billiger erbracht werden können als heute. Und damit nicht hoffnungsfrohe Unternehmer ein halbes Jahr lang nächtelang schuften, um dann von der Finma den Bescheid zu erhalten: All ihre Mühen waren illegal.

Und Branson will, das sei eine weitere Aufgabe für seine Behörde, die Spreu vom Weizen trennen helfen in der jungen Blockchain-Branche im Zuger Kryptovalley. Dort seien heute so ziemlich alle Gattungen anzutreffen. Der Typ des hoffnungsfrohen Unternehmers, der wirklich etwas Neues schaffen will. Aber leider auch Betrüger, die im allgemeinen Hype naive Opfer für sich suchen wollen. Und sogenannte Regulierungs-Arbitrageure.

Der Typus des Regulierungs-Arbitrageurs war Branson einige Extraausführungen wert. Diese Akteure wollen an sich altbekannte Tätigkeiten mithilfe rechtlicher Tricks neu verpacken. Dadurch soll auf einmal nicht mehr gelten, was sich als rechtliche Handhabung für die altbekannte Tätigkeit bewährt hat. Ein beliebtes Tummelfeld solcher Arbitrageure sind sogenannte Initial Coin Offerings (ICO).

Bankgeheimnis in neuer Form?

Mit einem ICO ist in der Blockchain-Branche die Finanzierung eines Start-ups gemeint. Ein Start-up erhält frisches Geld und gibt im Gegenzug dafür «Coins» aus. Regulatorisch stellt sich dann die Frage, wie diese Coins zu klassifizieren sind. Als Wertpapiere oder als irgendetwas Neuartiges? Als etwas Neuartiges, behaupteten einige Start-ups, und leiteten daraus ab: Für ihre Coins gelten die bewährten Wertschriften-Regeln nicht.

Branson und die Finma hingegen sagen: Auch Coins sind Wertschriften. In einer Wegleitung hielten sie dies kürzlich fest, in seiner Rede betonte dies Branson nochmals. Zu diesem Schluss sei man gelangt, indem man einen Enten-Test anwandte: Wenn etwas aussieht wie eine Ente, läuft wie eine Ente, quakt wie eine Ente – so ist es eine Ente. Coins teilen die wesentlichen Eigenschaften von Wertschriften, also sind sie als Wertschriften zu sehen.

Für Start-ups, die ein ICO durchführen wollen, heisst das wiederum: Auch sie unterstehen den Wertschriften-Regeln, was wiederum einen ganzen Strauss rechtlicher Pflichten mit sich bringt. So sind etwa die potenziellen Investoren richtig zu informieren, vollständig und nicht irreführend. Andernfalls kann das Start-up haftbar gemacht werden. Branson war in seiner Rede auch bemüht, das Verständnis für eine Regulierung der Blockchain-Branche zu wecken.

So pries Branson diese auch als Schutz der in Zug gerade rasch wachsenden Branche gegen Übergriffe aus dem Ausland. Der alte Ruf des Schweizer Finanzplatzes sei dort noch nicht vergessen, so Branson. Es gebe tatsächlich die Sorge, das Bankgeheimnis könne via Blockchain wieder auferstehen in neuer Form. Gegen derlei ausländische Befürchtungen sei eine solide Regulierung das beste Mittel.