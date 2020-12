Hündeler sind wegen Abschaffung des Hunde-GA wütend – Zürcher Ex-Stapi ruft zum Widerstand gegen «Abzockerei» auf

Elmar Ledergerber ist wütend. «Die SBB strengen sich seit Jahren an, ihren guten Ruf loszuwerden», wetterte er diese Woche auf Radio 1 . «Jetzt sind die Hündeler dran.» Der Ärger des früheren Zürcher Stadtpräsidenten liegt in einem Sortimentswechsel begründet: Das bisherige Hunde-GA wird ab Ende Jahr zu einem Hundepass umfunktioniert. Statt 800 Franken kostet es neu noch 350 Franken – mit einer gewichtigen Einschränkung: War das Hunde-GA übertragbar und konnte von mehreren Personen genutzt werden, die mit demselben Hund unterwegs waren, müssen neu alle Personen, die den Hund mitnehmen, einen eigenen Hundepass kaufen.

Kein Kontakt mit Hundeverbänden

Die Alliance SwissPass befinde sich in stetem Austausch mit Interessengruppen und nehme Kritik und Anregungen gerne entgegen. Sie überprüfe das Sortiment laufend und passe es den Bedürfnissen der Kunden an. Anpassungen am Hunde-Sortiment seien aktuell aber nicht vorgesehen, sagt Ammann – und auch in Kontakt mit Hundeverbänden stehe man nicht konkret.

Das sei schade, sagt Heinrich Brunner, Präsident des Zürcher Hundeverbandes. «Wir wurden leider weder von den SBB noch von der Alliance SwissPass kontaktiert. Wir würden uns wünschen, dass Organisationen künftig vermehrt mit uns oder den anderen Fachverbänden Kontakt aufnehmen würden.» Sein Verband repräsentiere die Anliegen und Bedürfnisse der Hundehalter und könne ein wertvoller Ansprechpartner sein.

Ein einheitlicher Hundepass auf dem Swisspass sei zwar zu begrüssen, sagt Brunner. «Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, wenn das neue Angebot auf mindestens zwei Personen zugelassen wäre. In der heutigen Zeit werden Hunde oft durch mehrere Personen betreut. Wir hätten zumindest ein Hunde-GA auf dem Swisspass pro Familie begrüsst und empfohlen», sagt Brunner. «Grundsätzlich sehen wir es aber als sehr positiv, dass die Kosten reduziert und das Handling vereinfacht wurde.»