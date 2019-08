(oli/sda/dpa) Huawei ist nach eigenen Angaben schon jetzt in der Lage, in seinen Smartphones Googles Android durch sein eigenes, neues Betriebssystem zu ersetzen. Die neue Open-Source-Plattform HarmonyOS sei für alle erdenklichen Geräte ausgelegt, sagte der hochrangige Huawei-Manager Richard Yu am Freitag an der jährlichen Entwicklerkonferenz in China. Er nannte etwa Smartphones, Tablets und Wearables, die künftig mit dem neuen Betriebssystem laufen könnten.



«HarmonyOS ist ein schlankes, kompaktes Betriebssystem mit leistungsstarker Funktionalität, das zunächst für intelligente Geräte wie Smart-Screens, Fahrzeugsysteme und smarte Lautsprecher verwendet wird», schreibt Huawei. Erste Produkte mit dem neuen Betriebssystem sollen noch 2019 erscheinen. In den nächsten drei Jahren werden es für weitere Produktkategorien weiterentwickelt.



HarmonyOS könne Android auf Smartphones «jederzeit» ersetzen, aber aktuell werde man weiter auf Googles Betriebssystem setzen. Was die anwesenden App-Entwickler besonders interessiert: HarmonyOS werde künftig mit HTML5, Linux-Anwendungen und Android-Apps kompatibel sein, versprach Yu.