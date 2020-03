Home-Office, Reiseverbote und getrennte Teams: So reagieren Schweizer Firmen auf das Corona-Virus

So reagieren Schweizer Firmen auf das Corona-Virus

Credit Suisse Die Grossbank setzte als erstes Unternehmen die «Split Operation» um. Das Konzept wird nun laufend auch in anderen Abteilungen eingeführt, damit bei einer Ansteckung eines Mitarbeiters nicht gleich alle anderen Teammitglieder gefährdet sind und die Geschäftstätigkeit aufrechterhalten werden kann.

Weitere Massnahmen beinhalten laut Mediensprecher Ronnie Y. Petermann die Selbst-Quarantäne der Mitarbeitenden, die örtliche Aufteilung von Teams an verschiedenen Arbeitsorten zur Eindämmung eines Ansteckungsrisikos sowie erhöhte Sauberkeits- und Hygienevorschriften und Körpertemperaturmessungen an den Standorten.

UBS Weil die Grossbank weltweit tätig ist, gelten bei der Firma besondere Auflagen: So werden Mitarbeiter, die nach, von oder über China, Südkorea, Italien oder Iran gereist sind, laut Mediensprecher Igor Moser gebeten, in den 14 Tagen nach ihrer Rückkehr von zu Hause aus zu arbeiten. Seit Mittwoch gelten für Geschäftsreisen weltweite Beschränkungen.

«Die Büros in China und Mailand bleiben offen», sagt Moser. In China werde die Bürotätigkeit mit einer kleinen Gruppe von Kernmitarbeitern an jedem Standort unterhalten. Ausserdem können Mitarbeiter auf Wunsch von zu Hause aus arbeiten. Auch die UBS wird das Konzept «Split Operation» demnächst in der Schweiz anwenden. In einigen asiatischen Ländern setzt die Grossbank dieses Modell bereits um.

Swiss Als Fluggesellschaft hat die Swiss diverse zusätzliche Massnahmen treffen müssen. So werden Shanghai und Peking bis zum 24. April nicht mehr angeflogen. Seit März wird auf den Flügen von und nach Hongkong anstelle der Boeing 777-300ER mit 340 Sitzplätzen der Airbus A340-300 mit 223 Sitzplätzen eingesetzt. Die Frequenz für diese Destination wurde zudem vom 4. März bis 30. Mai von sieben auf fünf wöchentliche Flüge angepasst. Ebenfalls angepasst wurden die Frequenzen nach Italien.

«Dem fliegenden Personal ist es zudem auf Flügen nach Hongkong und Norditalien freigestellt, Masken an Bord zu tragen», sagt Mediensprecherin Karin Müller. Zudem bietet die Swiss nach Möglichkeit kurzfristig unbezahlten Urlaub oder Teilzeitarbeit an. Laut Müller werden weitere Massnahmen, unter anderem auch für das Bodenpersonal, derzeit geprüft. Home-Office sei jedoch seit Jahren gängige Praxis. Die Funktionstüchtigkeit der IT-Infrastruktur sei laut Müller auch dann gewährleistet, wenn ein Grossteil der Mitarbeitenden von zu Hause aus arbeiten muss.

Schweizerische Bundesbahnen (SBB) Die SBB verweist in ihrer Stellungnahme auf die allgemeinen Empfehlungen des BAG für die gesamte öV-Branche. Laut Mediensprecher Oli Dischoe wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Zudem werde empfohlen, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten.

Die Post Die Post hat ein spezielles Pandemieboard aktiviert. Laut Mediensprecher Oliver Flüeler arbeiten bei der Post rund 20’000 Mitarbeitende an einem Arbeitsplatz mit Bildschirm. Gut 12'000 von ihnen haben einen persönlich zugeordneten PC oder Laptop, die für Home-Office freigeschaltet werden können. «Rund 9000 Mitarbeitende nutzen diese Möglichkeit», sagt Flüeler.

Ab Donnerstag werde den Mitarbeitenden Desinfektionsmittel verteilt, das insbesondere für Mitarbeitende wichtig sei, die für die Zustellung oder im Postauto unterwegs sind. Dieses gehe zuerst an Mitarbeitende in Gebieten mit mehreren Infizierten oder Verdachtsfällen (Tessin, Graubünden und Genf) und an Mitarbeitende, die nicht immer Zugang zu Wasser und Seife haben.

«Aufgrund der aktuellen Lage sind keine Anpassungen der Richtlinien in Bezug auf Homeoffice notwendig», sagt Flüeler. Arbeit zu Hause sei vorgegeben, wer nach einer Geschäftsreise ins Ausland aus einem deklarierten Risiko-Gebiet zurückkehrt. Die Post beschränkt zudem Geschäftsreisen in Regionen mit Risikoexposition. Zudem wurden alle Geschäftsanlässe bis Ende März abgesagt.

Migros Die Migros greift zu der Massnahme, Reisen in betroffene Gebiete zu verbieten. Laut Mediensprecher Marcel Schlatter sollen Mitarbeiter allgemein möglichst darauf verzichten, geschäftlich zu reisen stattdessen auf Telefon- oder Videokonferenzen auszuweichen. Ausser bei Rückkehrern aus den vom BAG definierten Corona-Gebieten gibt es bei der Migros zurzeit keine flächendeckende Anordnung auf Home-Office. Bei den Rückkehrern aus Corona-Gebieten gilt wie bei anderen Firmen eine zweiwöchige Selbst-Quarantäne.

«Wir nehmen die Ausbreitung des Coronavirus sehr ernst und treffen im Migros-Krisenstab seit vier Wochen intensive Vorkehrungen für verschiedene Eventualitäten», sagt Schlatter. Der Mediensprecher hält zudem fest, dass eine Übertragung des Erregers über Lebensmittel auf den Menschen nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand unwahrscheinlich sei.

Coop Coop äussert sich nicht zu Details über die Massnahmen. Der Konzern lässt nur soviel verlauten: «Wir haben schon seit vielen Jahren einen Pandemieplan und sind in engem Austausch mit den Behörden. Dabei haben die Sicherstellung der Grundversorgung und der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste Priorität», sagt Mediensprecherin Andrea Bergmann.

Nestlé Nestlé hat die Angestellten weltweit gebeten, bis Mitte März keine Geschäftsreisen mehr zu unternehmen und stattdessen nach Möglichkeit Telefon- oder Videokonferenzen zu nutzen. Auch bei Nestlé gilt die Selbst-Quarantäne nach Reisen in Corona-Gebiete. Bezüglich Home-Office biete der Konzern ohnehin schon ein flexibles Arbeitsfeld, wie eine Nestlé-Sprecherin auf Anfrage mitteilt.

Novartis Der Chemiekonzern teilt mit, dass Mitarbeitende, die aus China, Südkorea oder aus dem Iran zurückkehren, ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr für zwei Wochen von zu Hause aus arbeiten. Dasselbe gelte bis auf Widerruf auch für Mitarbeitende, die aus Italien an ihren Arbeitsort in der Schweiz pendeln.

«Novartis hat sehr flexible Arbeitsmodelle und unabhängig von der aktuellen Situation arbeiten häufig Mitarbeitende von zu Hause aus», sagt Mediensprecher Daniel Zehnder. Dies sei aber nur im Büro möglich und träfe auf Mitarbeitende im Labor- oder Produktionsumfeld nicht zu. Als zusätzliche Massnahme sei die Reinigungsfrequenz in den Büros, den Labors und den Produktionsräumlichkeiten erhöht worden.

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Das SRF rät allen Mitarbeitenden dringend von privaten Reisen in die laut dem BAG betroffenen Gebiete (China, Iran, Südkorea, Singapur, sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien) ab. Sollten Mitarbeiten dennoch in diese Länder verreisen, arbeiten sie laut Mediensprecher Stefan Wyss zuerst einmal 14 Tage im Home-Office. «Zum Glück sind die technischen Möglichkeiten heute soweit, dass SRF-Mitarbeitende ihre Aufgaben ohne grosse Einschränkungen von zu Hause aus wahrnehmen können», sagt Wyss.

Zusätzlich sei veranlasst worden, dass zusätzlich zur täglichen Reinigung eine zweite desinfizierende Reinigung der Türgriffe und ein zusätzlicher Check zur Nachfüllung von Handseife und Handtüchern erfolgt. In den Grossraumbüros, den Regien, Studios oder Schnittplätzen stellt das SRF Desinfektionsmittel zur Verfügung.

CH Media Vergangene Woche wurde ein Mitarbeiter von CH Media positiv auf das Corona-Virus getestet und anschliessend hospitalisiert. Laut dem Medienunternehmen sind die Kollegen, die mit ihm in engem Kontakt standen, sind nicht infiziert. Einige Mitarbeitende, die zusätzlich Symptome zeigten, seien zwischenzeitlich auf das Virus getestet worden. «Alle Testergebnisse waren negativ», sagt Mediensprecherin Alena Kress. Aus Sicherheitsgründen würden sie aber weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Zudem seien die Büroräumlichkeiten professionell gereinigt worden. Allgemein sei die Reinigung an allen über 30 Standorten verstärkt worden.

Als weitere Massnahme hat das Medienunternehmen am Dienstag eine Pandemie-Taskforce eingesetzt. Sie stellt für die Mitarbeitenden ausführliche Hilfestellung auf dem Intranet zur Verfügung und informiert über Hygienemassnahmen. Geschäftsreisen in betroffene Gebiete seien grundsätzlich untersagt und Anlässe mit vielen Teilnehmenden werden im Zweifelsfall abgesagt. Eine Quarantäne läge laut Kress im Ermessen des Vorgesetzten.