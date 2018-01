Auch im Geschäft mit neuen Arzneien hat der 41-jährige Amerikaner einiges zu tun. Bis 2020 will der Konzern zwölf Medikamente «mit Blockbuster-Potenzial» am Markt lancieren. Das ist alles andere als ein einfaches Vorhaben. Etwa im Krebsgeschäft lief die jüngste Lancierung des Brustkrebsmittels Kisqali nicht nach Plan. «Wir sind langsamer gestartet, als wir gehofft hatten», so Narasimhan. Das Problem: Der Markt in dieser Wirkstoffklasse ist bereits von Marktführer Pfizer besetzt. Da Novartis bisher keinen entscheidenden therapeutischen Mehrwert mit Kisqali vorlegen konnte, setzen viele Ärzte lieber auf die bereits bekannte Pfizer-Arznei. Hier muss Novartis ansetzen. Der Konzern will dann auch bald neue klinische Daten in bestimmten Patientengruppen vorlegen, um Marktanteil zu gewinnen.

Das verdeutlicht: Der Arzt und Wissenschafter Narasimhan muss weiter am Mantra des Managements bauen: Erster oder Bester in einer Wirkstoffklasse zu sein. Nur dann sind heute noch hohe Arzneimittelpreise durchsetzbar. Vor diesem Hintergrund will Narasimhan die Felder des Konzerns weiter fokussieren und gleichzeitig stark in die Digitalisierung investieren. Wie das gehen soll, hat er in seiner bisherigen Rolle als Entwicklungschef bereits gezeigt. Er hat die Forschungs-Pipeline stark aussortiert und die Suche nach neuen technologischen Wegen lanciert, um etwa bei klinischen Studien, die Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität zu steigern.

Die Digitalisierung ist sein Steckenpferd. Das wird im direkten Gespräch klar. Neben Investitionen in Technologien will der papierlose Chef künftig ebenfalls im Bereich marktreifer Arzneien zukaufen. Auch unter seiner Ägide werde es aber bis auf weiteres keine Grossakquisition geben. Trotzdem ist der Konzern mit einzelnen Zukäufen von bis zu zehn Milliarden Dollar nun bereit, für ein Übernahmeziel doppelt so viel wie bisher zu zahlen.

Auch für die Novartis-Belegschaft soll sich unter Narasimhan einiges ändern. Er will die Kultur des Konzerns ändern: die Basis stärken, die Bürokratie des Riesentankers abbauen. «Wir wollen, dass Ideen gewinnen, nicht Hierarchien.»

Das ist ein ambitioniertes Ziel in einem Konzern, der jahrelang primär vom Zahlendenken geprägt wurde. Aber aller Anfang ist schwer – die gewinnende Art für den Aufbruch hat Narasimhan zumindest. Ruhig beantwortet er die zahlreichen Fragen der Presse. Unprätentiös, gradlinig, eloquent. «Ich hoffe, das war eine gute Pressekonferenz für Sie», sagt er, als er das Rednerpult verlässt.