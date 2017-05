"Erstmals lag der Umsatz in einem Quartal bei mehr als fünf Milliarden Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis erreichte ebenfalls einen neuen Höchstwert", sagte der seit einem Jahr amtierende Henkel-Chef Hans van Bylen am Donnerstag.

In einem "sehr herausfordernden Marktumfeld", geprägt von Preis- und Werbedruck, hätten alle Geschäftsbereiche und Regionen zu dem Wachstum beigetragen.

So legte der Umsatz im Auftaktquartal organisch um vier Prozent auf 5,06 Milliarden Euro zu. Am stärksten wuchs der Klebstoff-Bereich mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, gefolgt von der Waschmittel-Sparte mit einem Anstieg von drei Prozent auf 1,73 Milliarden Euro.

Der Umsatz mit Kosmetika kletterte um 2,3 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) steigerte Henkel um 13,8 Prozent auf 854 Millionen Euro.

Henkel ist auch in der Schweiz bekannt und präsent mit Marken wie Persil, Perwoll oder auch Schwarzkopf und Syoss.

Van Bylen erwartet weiterhin ein unsicheres Marktumfeld, bekräftigte aber gleichwohl seine Jahresziele. Im laufenden Jahr will Henkel das organische Umsatzwachstum um zwei bis vier Prozent steigern, die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll von 16,9 Prozent auf mehr als 17,0 Prozent zulegen.

Henkel hatte sich unter Van Bylen mehrere Übernahmen geleistet. In Mexiko übernimmt Henkel den Haarprodukt-Anbieter Nattura. Seine Waschmittelsparte hatte der Konzern bereits zuvor um das US-Unternehmen Sun Products ergänzt.