3.50 Franken weniger pro Packung

Recherchen zeigen: Sollte es den drei grossen Tabakmultis gelingen, eine hohe Anzahl Raucher auf Erhitzungs-Zigaretten umzugewöhnen, wäre das aus steuerlicher Sicht ein lukratives Geschäft. Die Firmen zahlen auf der neuen Produktkategorie einen deutlichen tieferen Tarif als auf regulären Zigaretten. Bei einer acht Franken teuren Packung beträgt die Tabaksteuer nur 12 statt 54,6 Prozent.

Eine Differenz von 3.50 Franken, die nicht in die AHV und die IV fliesst und stattdessen in den Kassen der Hersteller landet. Die Konzerne geben das eingesparte Geld nicht in Form von tieferen Preisen an die Konsumenten weiter. British American Tobacco begründet dies mit den hohen Entwicklungskosten, Philip Morris liess eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Für den Fall, dass zehn Prozent der regulären Raucher auf Erhitzungs-Zigaretten umsteigen, würden die jährlichen Einnahmen des Bundes aus der Tabaksteuer um rund 150 Millionen Franken einbrechen, wie die Oberzolldirektion auf Anfrage mitteilt. Eine Besteuerung zum regulären Tarif sei nicht möglich, da die «Heat not Burn»-Produkte nur erhitzt und nicht angezündet würden. Erste Verkaufszahlen würden voraussichtlich Anfang 2018 kommuniziert.

«Am besten nicht experimentieren»

Über die Schädlichkeit der Erhitzungszigaretten gehen die Meinungen auseinander. Die Hersteller sprechen von «potenziell risikoreduzierten Produkten». Das Bundesamt für Gesundheit erklärt, eine abschliessende Antwort sei schwierig, weil «die allfälligen, schwerwiegenden Langzeitschäden» noch nicht bekannt seien. Aus gesundheitspolitischer Sicht könne bei Rauchern ein vollständiger Umstieg Sinn machen. Aber: «Nichtraucher sollten mit solchen Produkten am besten gar nicht experimentieren, denn sie enthalten Schadstoffe und machen stark abhängig.»