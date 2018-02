Bundesräte wollen die Schweiz bereits zur Krypto-Nation machen. Etablierte Finanzanbieter locken: «Mit dem Bitcoin-Zertifikat sind auch Sie dabei.» Tramfahrer reden in der Pause über das Spekulieren mit Bitcoins. Willkommen im Krypto-Hype. Dabei haben Kryptowährungen bislang keines ihrer Versprechen einhalten können, sagt der Star-Ökonom Nouriel Roubini. Damit habe auch die zugrundeliegende Technologie, die Blockchain, nichts Erfolgreiches vorzuweisen.

Nouriel Roubini, Professor an der Universität von New York, wurde weltweit berühmt, weil er früh vor der Finanzkrise warnte. Nun tritt der amerikanische Ökonom dem Hype um Kryptowährungen und die Blockchain entgegen. Aus der Blockchain-Technologie sei, auch fast zehn Jahre nach ihrer Erfindung, nur eine einzige Anwendung entstanden, eben Kryptowährungen wie Bitcoin. «Und diese erfüllt noch nicht einmal ihren erklärten Zweck.»

Bitcoin sollte als Währung eigentlich dreierlei leisten. Man soll damit für Waren und Services zahlen können. Einen Wert aufbewahren, damit man etwas sparen kann. Und man soll damit Werte messen und vergleichen können. «Bitcoin kann nichts von diesen Dingen», schreibt Roubini in einem Essay.

Sparen kann man mit Bitcoins nicht. Ihr Preis kann am gleichen Tag dreissig Prozent rauf- oder runtergehen. Kaum ein Händler will in Bitcoins bezahlt werden, selbst die Befürworter von Bitcoins nicht. Zu umständlich. Zu teuer. Kürzlich verweigerte die «Nordamerikanische Bitcoin-Konferenz» die Zahlung des Eintrittsgeldes in Bitcoins. Die Abwicklung der an sich simplen Transaktion koste via Blockchain teilweise über 30 Dollar, klagten die Organisatoren.

Bitcoins werden damit angepriesen, ihre Zahl bleibe beschränkt. Es werde sich bei maximal 21 Millionen Einheiten einpendeln, was Schutz gegen Entwertungen biete. Hartes Geld also. Roubini hält diese Behauptung für «betrügerisch». Denn aus dem Bitcoin seien bereits drei weitere Kryptowährungen entstanden: Bitcoin Gold, Bitcoin Cash und Litecoin. Dazu kommen täglich zig neue andere Kryptowährungen.

Lanciert werden neue Kryptowährungen via «Initial Coin Offerings» (ICO). Diese Verkäufe von «Coins» werden gern so aufgesetzt, dass die Gesetze zur Herausgabe neuer Wertschriften umgangen werden. Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC ist nicht amüsiert. In einer Rede vor einer Anwälte-Vereinigung redete er den Juristen ins Gewissen.

Mithilfe ihrer Kollegen würden ICOs so angepriesen, dass sie Erstverkäufen von Wertschriften (IPO) ähnelten. Allein der Name klinge schon sehr ähnlich. Gleichzeitig werde jedoch behauptet, bei einem ICO würden keine Wertschriften angeboten. «Und die Promotoren fahren fort, ohne sich an die Wertschriftengesetze zu halten.»

In Alarmbereitschaft versetzt

Den Investoren werde damit der gesetzliche Schutz genommen, sagte der SEC-Chef weiter. Wegen solcher ICOs habe er seine Mitarbeiter angewiesen, in «höchster Alarmbereitschaft» zu sein. Er appellierte generell an Finanzmarktprofis, sie hätten hohen Standards zu genügen. Nach dem zu urteilen, was er von diesen Profis zuletzt gesehen habe bei ICOs, müsse er klar sagen: «Sie können es besser machen.»

Zur Rede des SEC-Chefs lieferten Blogger der «Financial Times» mit britischem Humor eine «Anger Translation» (Wut-Übersetzung; Anm. d. Red). Etwa: «Hören Sie auf mitzuhelfen, dass Kryptoverkäufer den Investoren reinen Müll andrehen können.» Oder: «Wirklich, Sie haben diesem Zeug (ICO; die Red.) einen Namen gegeben, der sich auf IPO reimt. Glauben Sie, Sie werden von Idioten reguliert?» Und: «Bessern Sie sich nicht, werden wir Sie jagen – und wir werden es mit Freude tun.»

Die Blockchain-Revolution beginne erst, behaupten Befürworter gerne und ziehen Vergleiche mit dem Internet. Aber die Blockchain könne auch im zehnten Jahr ihrer Existenz nicht mit dem Internet mithalten, kritisiert Roubini. Das Internet habe schon nach kurzer Zeit eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht: etwa E-Mail, World Wide Web und Millionen von lebensfähigen kommerziellen Unternehmen. Milliarden von Menschen nutzten heute diese Technologien.

Roubini schliesst seine kritische Analyse mit einer Aufforderung. «Vergessen Sie Blockchain, Bitcoin und andere Kryptowährungen!» Es sei besser, in Fintech-Unternehmen zu investieren, die tatsächlich dabei seien, die Finanzindustrie zu revolutionieren – mit künstlicher Intelligenz, Big Data und dem Internet der Dinge. «Damit werden Sie nicht über Nacht reich; aber Sie machen die klügere Investition.»