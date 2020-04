Gruss aus dem Zoo: Erstes YouTube-Video vor 15 Jahren hochgeladen

"Das Coole an den Jungs ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben", sagt Karim, während zwei Elefanten sich im Hintergrund Futter in den Mund schieben. "Und das ist cool. Und das ist so ziemlich alles, was es zu sagen gibt."

Im folgenden Jahr wurde die Video-Plattform vom Internetriesen Google für 1,6 Milliarden Dollar an Aktien aufgekauft. YouTube ist eine der beliebtesten Online-Plattformen weltweit und hat monatlich mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer.

"Ich im Zoo" ("Me at the zoo") wurde inzwischen 90 Millionen Mal angeschaut - eine beachtliche Klickzahl angesichts des wenig aussergewöhnlichen Inhalts. Im Vergleich zum Rekordhalter verblasst die Zahl aber: Das Video zum Hit "Despacito" des puertoricanischen Sängers Luis Fonsi wurde schon 6,7 Milliarden Mal angeschaut.

