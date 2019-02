Dem Beispiel Novartis folgen heute am ehesten noch die Banken. Derzeit greifen sie mit grossem Vorsprung auf andere Branchen auf dieses Mittel zurück. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist der Anteil der Frühpensionierten gemäss Bundesamt für Statistik nur halb so hoch.

Doch bei Novartis erhalten auch jüngere Mitarbeiter hohe Abfindungen. Wer zwischen 55 und 58 Jahre alt ist, erhält ebenfalls mindestens 100'000 Franken. Dazu einen Zuschlag von 14 Prozent, also insgesamt 114'000 Franken. Wer unter 50 ist, erhält eine mit Dienstjahren und Alter verrechnete Abfindung. Ein Beispiel: Wer 20 Jahre bei Novartis arbeitete, 45 Jahre alt ist und 8000 Franken im Monat verdiente, bekommt 72'000 Franken. Auf diese Weise werden langjährige Mitarbeiter bessergestellt. Hinzu kommen Härtefall-Lösungen und weitere Zahlungen, etwa Beiträge an die Pensionskasse.

In die Frühpensionierung dürfen ältere Mitarbeiter, die das 58. Lebensjahr erreicht haben. Ihnen zahlt Novartis eine Abfindung von mindestens 100'000 Franken. Wer über 25 Jahre beim Konzern war, darf sich auch 4000 Franken pro Dienstjahr auszahlen lassen. Und Novartis schiesst jedem frühpensionierten Mitarbeiter noch maximal 90 000 Franken in die Pensionskassen ein.

Frührenten werden seltener

Dabei hat selbst der eigene Branchenverband kürzlich Frühpensionierungen einen «demografischen Blödsinn» genannt. Denn Mitarbeiter würden mit der gesellschaftlichen Alterung je länger, je mehr fehlen. Man müsse andere Wege finden, um Restrukturierungen zu meistern, so der Verband Arbeitgeber Banken.

Doch der «demografische Blödsinn» ist aktuell bei den Schweizer Banken nicht ohne Grund beliebt. Wie ein Sprecher von Arbeitgeber Banken sagt, sei die Frührente für die Mitarbeiter oft schlicht und einfach attraktiv. Der verfrühte Abschied aus dem Arbeitsleben wird finanziell derart gut entschädigt, dass mancher froh darüber sei. Vielleicht noch wichtiger: In der Bankenbranche könne man sich Frühpensionierungen leisten, so der Sprecher – «zumindest im Moment noch».

Ausser den Banken sind Frührenten jedoch den meisten Unternehmen mittlerweile zu teuer. In einer Studie des Bundes heisst es, in den letzten Jahren sei der finanzielle Spielraum dafür in der zweiten Säule der Altersvorsorge enger geworden. In der Folge wurden Frühpensionierungen seit 2005 seltener. Die Gewerkschaften sehen diesen Trend kritisch. Frühpensionierungen hätten am Arbeitsmarkt die Funktion von «Notausgängen», steht in einem Papier des Gewerkschaftsbundes: Ältere Arbeitnehmer könnten flüchten, wenn ein Stellenverlust drohe. Seien diese Notausgänge verschlossen, verschärfe sich ihre Situation.

In den Neunzigerjahren wurden Frühpensionierungen öfter als heute verwendet, um den wirtschaftlichen Wandel einigermassen sozial verträglich abzufedern. Damals stagnierte die Wirtschaft lange, die Firmen bauten Stellen ab – und Frühpensionierungen wurden häufiger.

