Mit der Bahn ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg von Schweden in die Schweiz gereist. Am Mittwoch um 11.57 Uhr kam sie nach 24 Stunden Fahrtzeit in der Bündner Bergstadt an. Im Gepäck: ein Rucksack, ein kleiner roter Koffer und ein Demonstrationsschild mit der Aufschrift «Skolstrejk for klimatet» (Schulstreik fürs Klima). Im Rahmen ihrer Protestaktion demonstriert Thunberg jeden Freitag vor dem Reichstag in Stockholm. Die Aktion fand weltweit bereits Nachahmer, auch in der Schweiz.

Nach ihrer Ankunft in Davos sagte Thunberg noch auf dem Perron: «Das WEF ist ein wichtiger Anlass, an dem sich die wichtigsten Entscheidungsträger dieser Welt treffen und ich werde ihnen sagen, dass sie versagt haben». Als Beweis für das mangelnde Engagement der Eliten twitterte Thunberg einen «Guardian-Artikel» wonach am Flughafen Zürich derzeit mit über 1500 so viele Privatjets von WEF-Besuchern stünden wie noch nie.