Google verlängert Homeoffice um ein Jahr – Entscheidung setzt auch Swisscom, SBB und Co. unter Druck

Google stellt sich auf noch ein Jahr Homeoffice in der Coronakrise ein. Das freiwillige Arbeiten von zu Hause aus soll bis Juli 2021 möglich sein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden zwölf Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter, über die das «Wall Street Journal» berichtete. Pichai habe die Entscheidung vergangene Woche nach einer internen Debatte getroffen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Ursprünglich wollte Google seine Mitarbeiter im Januar zurückholen.

Der Suchmaschinengigant legt sich damit als eines der ersten grossen Unternehmen auf eine sehr späte Rückkehr in die Büros fest. Zugleich gaben einige Tech-Unternehmen wie Twitter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits die Freiheit, auch nach dem Ende der Coronakrise weiter uneingeschränkt von zu Hause arbeiten zu dürfen. Und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte erklärt, er gehe davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt die Hälfte der Mitarbeiter des sozialen Netzwerks von zu Hause aus arbeiten werde.

Die Entscheidung von Google erhöht den Druck auf andere US-Technologiegiganten, die ihre Mitarbeitenden bereits im Januar zurückkehren lassen wollen. Bei einigen könnte es sogar noch früher der Fall sein: Der Softwareentwickler Microsoft hat seinen Angestellten in Städten wie New York mitgeteilt, dass sie möglicherweise schon im Herbst dieses Jahres ins Büro zurückkehren werden.

Bisher ist in den USA die Rückkehr in die Büros nur langsam erfolgt. Wie das «Wall Street Journal» schreibt, kehrt in New York derzeit weniger als ein Zehntel der Büroangestellten aus Manhattan an ihren Arbeitsplatz zurück. Dabei ist es ein Monat her, seit die Stadt den Unternehmen grünes Licht für die Wiederbesetzung der im März geräumten Gebäude gegeben hat. Das Homeoffice-Regime hat gleichzeitig vielerorts den Wohnungsmarkt in Aufruhr versetzt, da Angestellte alternative Wohnmöglichkeiten ausserhalb der teuren Ballungsgebiete suchen, in denen grosse Konzerne häufig angesiedelt sind.