Die Gewinnmarge lag mit 2,1 Prozent unter der vor einem Jahr von 2,5 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte Zalando am Dienstag aber sein Ziel, hier auf einen Wert zwischen fünf und sechs Prozent zu kommen. "Unsere Top-Priorität ist profitables Wachstum", sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter.

Der Umsatz kletterte von Januar bis März um 23,1 Prozent auf 980,2 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr strebt Zalando eine Steigerungsrate zwischen 20 und 25 Prozent an.

Starkes Umsatzplus

Ende März zählte das Unternehmen mehr als 20 Millionen aktive Kunden. Diese hätten häufiger bestellt. Das sei auf die zunehmende Nutzung von Smartphones und anderer mobiler Geräte zurückzuführen sowie auf neue Marken und eine speziell auf Männer zugeschnittene Marketingkampagne. Im Kernmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz wuchs der Umsatz zu Jahresbeginn um 17,0 Prozent, im übrigen Europa um 28,0 Prozent.

Zalando will in diesem Jahr 200 Millionen Euro für Investitionen ausgeben - rund zehn Prozent mehr als 2016. Das 2008 gegründete Unternehmen verkauft online etwa 1500 Marken in 15 Ländern.