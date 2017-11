Aber nur in jenen neun Kantonen, die eine solche schwarze Liste kennen?

Es trifft vor allem jene Versicherte, die in Kantonen leben, in denen die schwarze Liste sehr streng umgesetzt wird. Es gibt erste Sozialdienste, die den Leuten nachgehen, die ihre Prämien nicht bezahlen. Viele Betroffene sind ältere Menschen, die keine Steuererklärung ausfüllen, weil sie damit überfordert sind. Zudem handelt es ich auch oft um Personen, die berechtigt wären, Prämienverbilligungen zu beziehen. Genaue Zahlen gibt es dazu jedoch keine. Das sind also Personen, die ihre Besorgungen nicht mehr selber erledigen können.

Was sind die Folgen für die Betroffenen?

Verschlechtert sich der Gesundheitszustand einer Person auf einer schwarzen Liste derart, muss sie später allenfalls notfallmässig behandelt werden. Dies wird dann wieder von der Krankenkasse bezahlt. In vielen Fällen ist dies teurer, als wenn man zu Beginn einer Krankheit eingeschritten wäre. Aus meiner Sicht ist dieses System daher unsinnig.

Das herrschende System bringt also viele Menschen an den Rand der Verzweiflung.

Wir haben hier nicht nur ein gesundheits-, sondern auch ein sozialpolitisches Problem. Dies wird nun verschärft, da viele Kantone aufgrund ihrer Finanzprobleme begonnen haben, ihre Prämienverbilligung zurückfahren. Das zweite Problem: Etliche Kantone haben ihre Spitäler massiv unterstützt, in dem sie ihre Defizite gedeckt haben. Auch dies funktioniert nicht mehr. Ich spreche deshalb von einer vorrevolutionären Phase, in der wir uns seit diesem Jahr befinden. Erste Symptome davon zeigen sich bereits.

Welche?

Zum einen hat die SP eine Initiative vorbereitet, um die Prämienbelastung bei 10 Prozent des Einkommens zu deckeln. Zum anderen fordern CVP-Politiker sogenannte Globalbudgets. Präsident Gerhard Pfister geht in die Sozial- und Gesundheitskommission und erklärt das Thema somit zur Chefsache. Dennoch wissen diese Politiker offensichtlich gar nicht, was ein Globalbudget ist.

Sie werfen CVP-Politikern vor, gar nicht zu wissen, was sie eigentlich fordern?

In der Motion von CVP-Ständerat Erich Ettlin ist mit keinem Wort ein Globaldbudget erwähnt.

Ettlin fordert letztlich vom Bund, dass er zwingende Massnahmen zur Kostendämpfung in Kraft setzt, sobald die Kosten pro Versicherten in der obligatorischen Krankenversicherung pro Jahr im Schnitt stärker steigen als die Entwicklung der Nominallöhne multipliziert mit dem Faktor 1,1.

Ettlin versucht als Finanzpolitiker nun plötzlich Gesundheitspolitik zu betreiben. Er zieht dabei die Schuldenbremse als Vorbild heran. Wenn das Parlament gegen Ende des Jahres auf all seine Ausgaben zurückblickt, kann es für das nächste den Bau von Tunnels oder den Kauf von Kampfjets zurückstellen. Im Gesundheitswesen geht das nicht. Hier gibt es rund 900 Verträge zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern wie Ärzte, Spitäler, Apotheken etc.

Also kann man nicht einfach auf einen Knopf drücken, um die Ausgaben zu stoppen.

Nein, so geht es definitiv nicht. In meinen Augen ist dieser Vorstoss eine völlig hilflose Reaktion auf die steigenden Gesundheitskosten. Ich sage nicht, dass man das Problem nicht lösen kann. Man sollte jedoch das Gesundheitswesen nicht den Finanzpolitikern überlassen. Ich habe zwar Verständnis, dass nun auch andere Politiker auf den Plan gerufen wurden. Aber eine minimale Sachkenntnis setze ich dabei voraus.

Sie kritisieren nun die CVP scharf. Der Vorschlag der SP die Prämien anhand des Einkommens zu begrenzen, ist ja schön und gut. Aber wie soll das in der Realität funktionieren?

Der Kanton Waadt kennt schon eine solche Regelung. Ich finde man sollte dies gar nicht schweizweit machen, sondern auf kantonaler Ebene. Wenn ein Prämienzahler ein gewisses Einkommen nicht überschreitet, dann er kann er seine Prämien inklusive Selbstbehalt und Franchise als Steuerabzug geltend machen. Wenn ein Betroffener keine Steuern zahlen muss, erhält er sogar Geld vom Staat zurück. Letztlich geht es also zulasten der Kantonsfinanzen.

Damit würden also die Lasten wieder stärker in Richtung Steuerzahler verschoben.

Das ist mein Vorschlag. Das ist aufgrund der steuerlichen Progression sozialpolitisch verträglicher.

Ein solcher Vorstoss dürfte es in bürgerlich dominierten Kantonen nicht einfach haben...

Letztlich muss sich die Politik die Frage stellen, ob sie ein bestehendes sozialpolitisches Problem noch verschärfen will oder nicht. Im Kanton Waadt hat es funktioniert.

Letztlich werden ja so nur die Kosten von einem zum anderen Ort verschoben.

Das ist falsch. Der Prämienzahler kann sich nicht wehren, die Kantone dagegen schon. Sie können über die Spitalfinanzierung und weitere Massnahmen die Gesundheitsausgaben mitbestimmen. Letztlich ist dies eine Verschiebung weg von den hilflosen Prämienzahlern hinzu den Kantonen, die als Akteure im Gesundheitswesen auftreten.

So wie Sie die obligatorische Krankenversicherung beschreiben, hat man den Eindruck, dass dieses System kaputt ist.

Das Gesetz über die Krankenversicherungen war anfänglich ein gutes. Ursprünglich basierte es auf einer enormen Autonomie der Vertragsparteien.

Sie meinen damit die Krankenkassen einerseits und die Spitäler, Ärzte, Apotheker usw. andererseits?

Genau. Der Vorteil des Gesetzes wäre, dass man innovative Lösungen findet und selbstverantwortlich handelt. Ich benutze absichtlich den Konjunktiv. Der Nachteil ist, dass niemand die Gesamtübersicht hat. Die Realität ist folgende: Vergleichbar mit einem Medikament, haben wir nur noch die Nebenwirkungen. Das heisst, wir haben ein Versagen der Vertragspartner, allen voran der Krankenversicherer. Jeder macht was er will, aber nicht was er sollte und alle machen mit.

Ihre Kritik in Ehren, aber wie lässt sich diese verfahrene Situation lösen? Braucht es etwa eine Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes?

Nein. Eine Totalrevision braucht es auf jeden Fall nicht.

Was dann?

Ich erzähle Ihnen ein reales Beispiel. Diesen Mai wurde ich von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich zu einer Medienkonferenz eingeladen. Der Titel: „Kostenprognose Schweizerisches Gesundheitswesen.“ Dann sah ich die erste Folie und dachte, die KOF hätte sich im Datum geirrt. Da hiess es, Kostenprognose 2016 bis 2018. Das war im Mai 2017. Die letzten offiziellen Zahlen des Bundes stammen aus dem Jahr 2015.

Sie spielen auf die Daten des Bundesamtes für Statistik an.

Genau. Wenn ich im Mai 2017 Radio höre, dann wird dort etwa gemeldet, wie sich die Übernachtungszahlen im ersten Quartal entwickelt haben. Im Gesundheitswesen haben wird dagegen einen Planungshorizont von minus zwei Jahren. Man muss sich das mal vorstellen. Und wir reden hier von Ausgaben von 80 Milliarden Franken.

Immerhin erstellt das KOF eine Prognose.

Das ist nicht der Fehler des KOF. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir im Mai 2017 wüssten, was wir im Jahr 2016 ausgegeben haben. Das zeigt eben, dass es im Gesundheitswesen niemand gibt, der sich um das ganze System kümmert und dafür verantwortlich ist.

Ausser dem Prämienzahler geht es in diesem Spiel allen Akteuren gut. Alle verdienen gutes Geld damit.

Letztlich ist er als Patient eben auch froh, wenn er sämtliche verfügbare Behandlungen beziehen kann. Und auch der Prämienzahler muss sich letztlich Kritik gefallen lassen: Die gleiche Person, die über zu hohe Prämien jammert, sagt später in einer Volksabstimmung Nein zur Schliessung eines Regionalspitals in seiner Nachbarschaft.

Zu Beginn haben Sie gesagt, nirgendwo in der entwickelten Welt müssten die Prämienzahler so viel aus der eigenen Tasche bezahlen wie in der Schweiz...

Das stimmt zwar. Doch wenn Sie sich als Prämienzahler für eine Franchise von 300 Franken entscheiden, dann kommt noch der Selbstbehalt von 700 Franken hinzu. Sie müssen also lediglich 1000 Franken aufwenden, und haben für das restliche Jahr Zugang zu enorm vielen Gesundheitsleistungen – und dies gratis.

Sie vergessen, dass man mit einer solch tiefen Franchise eine höhere Prämie bezahlen muss.

Das Schweizer Gesundheitssystem ist zwar kein Einkaufszentrum ohne Kasse. Doch an allen Regalen steht: "permanent 90 Prozent Rabatt". Dabei haben wir zwei Sponsoren dieses Rabatts. Wenn der Konsument zu Hause die Einkaufstüten auspackt, merkt er, dass er selbst die beiden Sponsoren in einer Person darstellt: Als Prämien- und als Steuerzahler.

Aber im Einkaufszentrum lockt das Rabattschild...

Die Bevölkerung gibt sich letztlich einer Illusion hin. Das ist das Problem unseres Systems. Wir müssen das soziale Ungleichgewicht, das im Laufe der Zeit entstanden ist, zugunsten der Prämienzahler verbessern und zulasten der kantonalen Steuerzahler verschlechtern.