Geplatzte Grossmachtträume: Bei UBS und Credit Suisse ist Knochenarbeit angesagt

Ganze 15 Monate hat der UBS-Verwaltungsrat nach einem neuen Chef gesucht. Doch der Name des Mannes, den das Gremium schliesslich gefunden hat, ist selbst fleissigen Lesern der Wirtschaftspresse nicht geläufig. Dabei ist Ralph Hamers eigentlich kein Nobody. Der 53-Jährige steht seit 2013 der niederländischen ING Gruppe vor und diese ist gemessen an ihrer Bilanzsumme immerhin die zehntgrösste Bank Europas – vor UBS und Credit Suisse.

«Betrachten Sie die Berufung zum CEO von UBS als Beförderung?», fragte ihn eine Journalistin, als er sich den Medien vorstellte. Hamers windet sich ein bisschen, bis er schliesslich doch noch ein «Ja» hervorbringt. Ein Chefposten am Zürcher Paradeplatz bedeutet längst nicht mehr für jeden Banker die Krönung seiner Karriere.

Bei der Credit Suisse regiert seit zwei Wochen Thomas Gottstein. Für ihn war 2015 schon die überraschende Beförderung zum Leiter des Schweizer Geschäfts ein so grosser Schritt, dass er darob in Sorge geriet, wie er bei der Verabschiedung seines Chefs Tidjane Thiam freimütig bekannte. Im Bankerleben des 55-jährigen Zürchers dürfte der Aufstieg an die Spitze der Alfred-Escher-Bank tatsächlich der finale Höhepunkt sein.

Marcel Ospel verdiente einst 25 Millionen Franken

Doch zu Gottsteins Vorgängern gehören Bankergrössen wie der Amerikaner John Mack, der 2001 in einem Machtkampf um die Führung der mächtigen Wall-Street-Bank Morgan Stanley unterlegen war und in der CS eine attraktive Ausweichmöglichkeit sah. Vier Jahre später holte ihn Morgan Stanley zurück nach New York – mit einem Jahresgehalt von 25 Millionen Dollar.

Gleich viel verdiente zu jener Zeit ein gewisser Marcel Ospel, der die UBS an die Spitze der Wall Street führen wollte. Noch heute beziehen Schweizer Grossbankchefs Löhne in zweistelliger Millionenhöhe, die nach den Schrumpfkuren der Banken kaum erklärbar sind. Aber die astronomischen Saläre von damals gehören der Vergangenheit an.