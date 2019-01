Damit ist der Wolf, der im Thurgau vor über 200 Jahren ausgerottet worden war, zum zweiten Mal nach 2017 ins Gebiet zurückgekehrt. Es müsse im Thurgau jederzeit wieder mit dem Auftreten von Wölfen gerechnet werden, heisst es. Entsprechend brauche es Schutzmassnahmen für Schafe und Ziegen.

Ende November waren auf einer eingezäunten Weide bei Berg TG mehrere gerissene und verletzte Schafe gefunden worden. Die Risse deuteten auf einen grossen Hund oder einen Wolf hin. Die Analyse von Speichelproben in einem Labor in Lausanne ergaben, dass es sich um einen Wolf italienischer Abstammung handelte.

Weitere Analysen sollen Klarheit bringen, ob dieser Wolf auch an anderen Orten in der Schweiz Tiere gejagt hat. So wurden Anfang Dezember 2018 in Muolen SG Schafe von einem Wolf gerissen. Es sei nicht auszuschliessen, dass in Muolen und in Berg der gleiche Wolf aktiv war, schreibt der Kanton Thurgau.