General Electric-Chef John Flannery sprach am Montag vor Investoren in New York. Diese hatte sich Massnahmen versprochen, mit denen Flannery den Absturz an der Börse würde stoppen können. Doch sie wurden enttäuscht: Der Kurs gab deutlich nach. GE hat seit Ende 2016 an der New Yorker Börse rund einen Drittel seines Börsenwertes verloren. Ein US-Vorzeigeunternehmen im freien Fall.

Im Fokus stand vor allem die Energiesparte von GE, zu der auch die Aargauer Standorte in Birr, Oberentfelden und Baden gehören. Der neue Chef dieser Sparte, Russell Stokes, will nun vor allem eines: Ein hartes Sparprogramm, «Wir wollen unser Geschäft auf die richtige Grösse herunterbringen.»

In konkreten Zahlen ausgedrückt sieht das Sparprogramm so aus. Von 2017 auf 2018 sollen die «strukturellen Kosten» von 8 auf 7 Milliarden Dollar gedrückt werden. Bis 2019 soll es dann nochmals um ungefähr 10 Prozent runter gehen, auf noch 6,3 Milliarden. In zwei Jahren müssen also über 1,5 Milliarden weg – fast ein Viertel der aktuellen Kosten.