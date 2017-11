Es folgten weitere Sprüche und Durchhalteparolen. «Ohne Risiko wächst man nicht.» «Wir können die Zukunft definieren.» «Wir helfen einander in einer harten Zeit.» «GE hat etwas wirklich Magisches.» «Lest nicht die Zeitungen.» «Die Situation ist ernst, aber zu bewältigen.» Derweil warteten die verunsicherten Mitarbeiter auf konkrete Aussagen dazu, wie GE aus der Krise finden will.

Ein verärgerter Mitarbeiter empfand die Vorführung so: «Tausende Mitarbeiter warten, wissen nicht, ob sie an Weihnachten noch einen Job haben – und die Oberen haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen.» So erging es nicht nur diesem Mitarbeiter.

Am Freitagmorgen verschickte Chef Flannery an alle Mitarbeiter ein drei Minuten langes Video. Darin entschuldigte sich der oberste Chef von General Electric in aller Form bei seinen Mitarbeitern für den verunglückten Auftritt vom Vortag. In den Stunden danach muss es dem Vernehmen nach haufenweise negative Rückmeldungen gegeben haben.

Gefühl der Hoffnungslosigkeit

Damit hat Flannery eine verunglückte Woche hinter sich. Der neue starke Mann bei General Electric – Flannery ist seit diesem Jahr sowohl CEO als auch Verwaltungsratspräsident von GE – hatte am Montag schon an einer Investorenkonferenz enttäuscht. Die Investoren hatten konkrete Schritte erwartet, wie GE wieder in bessere Zeiten finden will.

Doch für Schlagzeilen sorgte vor allem, dass Flannery die Dividendenzahlungen halbierte und dass er GE eine Schrumpfkur verordnete. Alles soll abgestossen werden bis auf die Sparten zu Luftfahrt, Energie und Gesundheit. An der Börse fiel der Auftritt von Flannery durch. Der Kurs fiel am gleichen Tag um 7 Prozent, tags darauf gleich nochmals um 6 Prozent. Die Schrumpfkur habe die Zukunftssorgen überhaupt nicht gemildert, sagten Analysten. Einer sprach gar davon, der Anlass habe ihm ein «Gefühl der Hoffnungslosigkeit» gegeben.