General Electric ist immer noch nicht fertig mit dem Stellenabbau in der Schweiz. Der amerikanische Konzern hatte zuvor in zwei grossen Sparrunden bereits rund 2400 Stellen gestrichen. Ursprünglich hatte GE in der Schweiz rund 5300 Stellen übernommen als es das Geschäft mit Gasturbinen vom französischen Konzern Alstom übernahm.

Heute hat GE nun eine weitere Sparrunde angekündigt. Es sollen nochmals 450 Stellen wegfallen. Damit würde GE in der Schweiz insgesamt 2950 Stellen gestrichen haben.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau zeigt sich in einer ersten Stellungnahmen enttäuscht über den erneuten Abbau. Die betroffenen Mitarbeiter würden bei der Stellensuche unterstützt. "Mit grosser Enttäuschung und Bedauern hat der Regierungsrat zur Kenntnis genommen, dass GE in Baden und Birr insgesamt nochmals rund 450 Stellen abgebaut werden sollen", vermeldete der Regierungsrat in einer Pressemitteilung.

Urs Hofmann, Vorsteher des Wirtschaftsdepartements, kritisierte zudem GE: "Dieser nochmalige Abbau widerspricht früheren Aussagen von GE." Hofman sprach von einem "nochmaligen massiven Verlust von Arbeitsplätzen". Der Regierungsrat erwarte, das GE "intensiv nach Lösungen sucht, um die Zahl der Kündigungen möglichst gering zu halten." Und der Regierungsrat fordere GE dazu auf, soziale Härtefälle zu vermeiden.

"Der Regierungsrat erwartet, dass im Einzelfall grosszügige Lösungen getroffen werden." Oberstes Ziel bei den nun beginnenden Konsultationsverfahren mit den Sozialpartnern müsse es sein, für möglichst viele der vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeitenden neue Arbeitsplätze zu finden.

Hier die Medienmitteilung von GE im Wortlaut:

Der Vorschlag unterliegt dem Konsultationsverfahren mit den internen Arbeitnehmervertretern.

GE bekräftigt sein Engagement in der Schweiz und setzt weiterhin auf umfassendes Fachwissen im Energiesektor. Gleichzeitig bleibt GE ein wichtiger Arbeitgeber im Kanton Aargau.

Baden, 17. Juni 2019 – Am Montag, 17. Juni 2019, hat General Electric Schweiz seinen Mitarbeitenden, Sozialpartnern und anderen wichtigen Interessengruppen in der Schweiz einen Vorschlag für die Reorganisation von GE Power vorgelegt und damit das Konsultationsverfahren eröffnet.

Das Geschäftsjahr 2018 war für GE Power finanziell herausfordernd. Die Nachfrage nach Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen nimmt, vor allem im Europa, in einem umkämpften Markt ab. Dies hat einen negativen Einfluss auf das Geschäft mit neuen Gas-Kraftwerken und folglich auch auf den Service-Bereich. Wegen der bestehenden Überkapazitäten erwartet GE eine flache Entwicklung im Gas-Markt mit 25 bis 30 GW pro Jahr. Die Summe aller dieser Einflüsse hatte bereits 2018 Auswirkungen auf das Finanzergebnis von GE Power – sie führte zu einem operativen Verlust von fast 1 Milliarde US-Dollar und einem negativen Cashflow von 2,6 Milliarden US-Dollar. Um die Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen, beabsichtigt GE Power, die 2018 weltweit begonnenen Bemühungen für Kostensenkungen weiterzuführen. Im letzten Jahr führten diese Bemühungen zu strukturellen Kosteneinsparungen von 900 Mio. US-Dollar.

GE hat zudem die Absicht angekündigt, den Bereich GE Power zu reorganisieren und eigenständige Geschäftsbereiche zu schaffen, die den gesamten Lebenszyklus für deren Produkte und Technologien abdecken. Die Pläne für die Reorganisation von GE Power reichte General Electric am 27. Mai 2019 beim Europäischen Betriebsrats (EBR) ein. Das Konsultationsverfahren in der Schweiz findet parallel zur europäischen Konsultation mit dem EBR statt.

Der Vorschlag sieht einen Abbau von rund 450 Stellen in der Schweiz vor, die dem europäischen wie dem parallellaufenden schweizerischen Konsultationsverfahren unterliegen. Von den 450 potenziell betroffenen Stellen sind derzeit mehr als 10 Prozent aufgrund von natürlicher Fluktuation nicht besetzt. Diese Reorganisation steht im Einklang mit dem Unternehmensziel, die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit der Geschäfte zu verbessern, die Organisation zu vereinfachen und so die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die Vorschläge werden mit den europäischen und lokalen Arbeitnehmervertretern abgestimmt, bevor Entscheidungen getroffen werden.

GE ist sich der sehr schwierigen Situation für die Mitarbeitenden bewusst. Das Unternehmen verpflichtet sich, den bestehenden umfassenden Sozialplan weiterzuführen. Er soll den Mitarbeitenden helfen, schnell wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Wie bei früheren Konsultationen setzt GE alles daran, die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeitenden auf ein Minimum zu begrenzen. Dazu gehört auch die Nutzung des eigenen internen Stellenvermittlungszentrums von GE, das zuletzt dazu beigetragen hat, dass über 90% der betroffenen Mitarbeitenden vor Beendigung ihrer Anstellung bei GE wieder eine Stelle gefunden haben.

