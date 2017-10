Der amerikanische Industriekonzern General Electric (GE) plane in der Schweiz einen weiteren grossen Stellenabbau, schrieb die «Nordwestschweiz» gestern gestützt auf interne Quellen. Über tausend Arbeitsplätze stünden auf der Kippe an den Standorten Baden, Birr und Oberentfelden.

Wie sich nun zeigt, hat der GE-Chef John Flannery bereits Analysten informiert, dass ein Sparprogramm für die Energiesparte vorbereitet wird, zu der auch Standorte in der Schweiz zählen. Gemäss der amerikanischen Grossbank Morgan Stanley sagte Flannery anlässlich der Vorstellung der Geschäftszahlen zum dritten Quartal: «Unser Energie-Team schaut sich vertieft an, was diese Sparte für eine Kostenstruktur hat. Die aktuelle Kostenstruktur passt nicht zu dem Markt, in dem diese Sparte im Wettbewerb steht.» Man werde nun versuchen, die Sparte zu stabilisieren – im November werde man mehr von ihr hören.

Inzwischen melden sich die Angestellten-Verbände zu Wort. «Nach unseren Informationen wollte GE an den Schweizer Standorten bereits im September über einen Stellenabbau informieren, in unbekannter Grössenordnung», sagt Hansjörg Schmid, Sprecher von Angestellte Schweiz. Doch dann sei die Ankündigung vorschoben worden. «Nun wird sie intern für den November erwartet. Wir befürchten, dass ein paar hundert Arbeitsplätze gestrichen werden, bis zu tausend», so Schmid.