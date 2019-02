Das Ziel sei es, ein stärkerer, konvergenter Herausforderer im Schweizer Markt zu werden, heisst es in einer Medienmitteilung der beiden Unternehmen. Als zweitgrösster Anbieter in den Bereichen Mobile, TV, Internet und Festnetztelefonie werde das neue Unternehmen die Grösse erreichen, um Innovationen voranzutreiben, in neue Dienstleistungen zu investieren und Wachstum durch innovative Angebote zu kompetitiven Preisen zu erzielen.

Das kombinierte Unternehmen werde besser in der Lage sein, den Wettbewerb zum Vorteil der Schweizer Wirtschaft und Konsumenten voranzutreiben, heisst es weiter.