Die 4000 Unternehmen, welche mit der EnAW über eine Zielvereinbarung verfügen, konnten ihren CO2-Ausstoss seit 2013 kontinuierlich auf eine halbe Million Tonnen im Jahr 2018 reduzieren, wie die EnAW am Dienstag mitteilte.

So wurden im Jahr 2018 mehr als drei Millionen Megawattstunden Energie eingespart. Dank tieferer Energie- und Abgabenkosten sparen die Unternehmen damit jährlich fast 650 Millionen Franken, die sie wieder in innovative Effizienzmassnahmen investieren können, wie es weiter heisst.

Ende 2018 lag die CO2-Intensität bei 88,3 Prozent (Soll bis 2022: 91,6 Prozent) und die der Energieeffizienz bei 109,9 Prozent (Soll bis 2022: 106,9 Prozent). Damit seien die Soll-Zielwerte des Bundes für die Wirtschaft im Jahr 2018 erreicht worden. Die 4000 Unternehmen, welche EnAW-Mitglied sind, verursachen rund 50 Prozent des CO2-Ausstosses der Sektoren Dienstleistung und Industrie in der Schweiz, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Wie Unternehmen die Massnahmen in der Praxis umsetzen, zeigt die EnAW am Beispiel der SBB. Das Unternehmen ist seit 2007 bei der EnAW mit 75 aktiven Zielvereinbarungen dabei. Mit den rund 4100 Energieeffizienzmassnahmen realisiere die SBB jährliche Energieeinsparungen von 60 Gigawattstunden - das entspreche dem Stromverbrauch der Stadt Biel.

Auch für die Unternehmen der Maschinenindustrie bringe die Zusammenarbeit mit der EnAW einen grossen Mehrwert. So konnte der Gesamtenergieverbrauch der Swissmem-Mitglieder seit 1990 um rund die Hälfte gesenkt werden. "Durch die Einsparungen investieren die Firmen laufend in den technologischen Fortschritt und bringen Innovation voran", wird Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher in der Mitteilung zitiert.

Anreiz funktioniert

Heute können Unternehmen wählen, wie sie die Klimaziele erreichen wollen. Entweder verpflichten sie sich zur Steigerung der Energieeffizienz oder sie bezahlen die CO2-Lenkungsabgabe. Dieser verhaltensökonomische Anreiz funktioniere, was der Leistungsausweis der EnAW eindrücklich zeige, schreibt die Allianz.

Der Anreiz der Rückerstattung motiviere Unternehmen, mehr zu tun und auf langfristige Strategien zur CO2-Reduktion und Energieeffizienz zu setzen. Es mache deshalb Sinn, das Instrument der Zielvereinbarung im Rahmen der CO2-Gesetzesrevision zu stärken.