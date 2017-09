Der in Schieflage geratene Küchenbauer Bruno Piatti hat Forster Küchen verkauft. Die neue Besitzerin ist die Forster Swiss Home AG. Der Geschäftssitz bleibe in Arbon, wo sich auch das Werk befindet, heisst es in einer Medienmitteilung der Bruno Piatti AG. Forster Swiss Home übernimmt rückwirkend auf den 1. September 2017. Verwaltungsratspräsident der neuen Firma ist Max Müller, ehemaliger Vorstandschef des deutschen Küchenbauers Alno. Wie es aus Branchenkreisen heisst, soll auch Ipek Demirtas, ehemalige CFO von Alno, an der Übernahme beteiligt sein. Sie ist aber nicht im Verwaltungsrat von Forster Swiss Home.

Nach Zusammenbruch des Küchenimperiums von Edgar Oehler wurden die Küchen der Arbonia Forster Holding 2014 an die deutsche Alno-Gruppe verkauft und unter dem Namen Bruno Piatti AG geführt. Im Frühling 2017 kam es zu Problemen. Im März wurde bekannt, dass Piatti 60 von rund 300 Mitarbeitende entlassen will und Forster Küchen verkauft werden soll.

Anfang August folgte die zweite Hiobsbotschaft: Bruno Piatti wurde in die provisorische Nachlassstundung geschickt. Bereits Mitte Juli hat der deutsche Mutterkonzern Alno Insolvenz angemeldet. Und auch die Schweizer Tochter Alno (Schweiz) stellte diese Woche einen Antrag auf provisorische Nachlassstundung.

Max Müller war bis Ende Mai 2017 Vorstandschef von Alno. Ipek Demirtas ist seit Dezember 2016 nicht mehr CFO von Alno, dem deutschen Mutterkonzern der Bruno Piatti AG. Beide Abgänge kamen überraschend. Und sind begleitet von einer undurchsichtigen Interessenlage. So sollen Müller und Demirtas über die liechtensteinische First Epa an einer Übernahme von Alno interessiert sein, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Anfang September schrieb.

Derweil hat die Insolvenz des Mutterkonzerns Auswirkungen auf die Schweizer Küchenbauer. So kann Piatti Aufträge nicht mehr wie vereinbart ausführen. Dazu kommen noch die eigenen finanziellen Schwierigkeiten von Piatti. Brancheninsider sprechen übereinstimmend von 4000 bis 6000 Küchen, welche Piatti momentan nicht liefern kann. Deshalb müssen nun andere Küchenbauer einspringen.

Das Problem dabei: Auch halbfertige Küchen müssen fertiggestellt werden. Und dies zum Teil in bereits bewohnten Wohnungen. Dabei werden offenbar zum Teil nicht fertig erstellte Piatti-Küchen komplett herausgerissen und durch neue ersetzt. Dies komme in manchen Fällen günstiger, heisst es aus der Branche.