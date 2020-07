Flawa verfehlt Zertifizierung: Weiterhin keine Masken aus der Ostschweiz

(rwa/mjb) Der Zertifizierungsbericht des TÜV Nord hat von rund 40 Prüfkriterien einen Punkt in der Produktion der «Covid Pandemie Atemschutzmasken» (CPA) von Flawa beanstandet. Alle weiteren Parameter seien erfüllt worden, betonte der Konzern in einer Mitteilung vom Freitag. Als Beispiel nennt Flawa die Filterleistung der Masken, was eines der wichtigsten Prüfkriterien darstelle.

Dennoch dürfen die bereits produzierten Masken nicht in den Verkauf gelangen. Flawa hat nun reagiert und Muster zur erneuten Zertifizierung eingereicht. Konzernchef Claude Rieser zeigt sich laut Mitteilung dennoch optimistisch: «Angesichts der Herausforderungen sind wir in diesem Prozess nach wie vor europäische Spitzenklasse und darauf können wir stolz sein».

Auf Anfrage von CH Media zeigt sich das Unternehmen wortkarg. Es wollte nicht beantworten, wie viele Masken Flawa bereits produzierte und in welchem Punkt die Masken beanstandet wurden.

Es sind nicht die ersten Anlaufschwierigkeiten des Ostschweizer Konzerns bei der Maskenproduktion. Bereits die Inbetriebnahme der beiden Maschinen dauerte länger als erwartet. Flawa hatte einst angekündigt, die Maskenproduktion Mitte Mai aufnehmen zu können.