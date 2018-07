Der Schweizer Markt rückt in den Fokus des deutschen Online-Optikers Mister Spex. Kürzlich kündigte Gründer und Geschäftsführer Dirk Graber im «Handelsblatt» an, sein Filialnetz, das heute aus zehn Filialen besteht, im deutschsprachigen Raum deutlich ausweiten zu wollen. Gegenüber der «Nordwestschweiz» sagt Graber auf Anfrage: «Wir planen die Eröffnung weiterer Geschäfte und können uns langfristig eine Zahl im dreistelligen Bereich vorstellen.» In welchem Zeitraum und in welchen Städten dies geschieht, stehe noch nicht konkret fest. Aber: «Geschäfte in der Schweiz sind dabei generell möglich.»

Mit dieser Ankündigung dürfte «Mister Spex» bei den beiden hiesigen Marktführern Visilab und Fielmann für Nervosität sorgen. Bisher bewegten sich beide in einer Komfortzone: Visilab, zu der auch die Kochoptik-Filialen gehören, steigerte den Umsatz 2017 um 6 Prozent auf 251 Millionen Franken. Dahinter folgt die deutsche Fielmann-Kette mit 206 Millionen (+3 Prozent). Allerdings kam es im Herbst zu einem bedeutenden Wechsel: Visilab-Gründer Daniel Mori verkaufte die Mehrheit am Unternehmen an die niederländische Firma Grandvision, die mit rund 6500 Geschäften und 31 000 Mitarbeitenden einer der weltgrössten Optiker ist.

Fielmann-Aktie leidet

Dirk Graber gründete «Mister Spex» vor zehn Jahren. Das Konzept: Die Kunden können aus rund 3000 Markenbrillen online auswählen und diese per Foto oder Webcam Probe tragen. Der Sehtest, die Anpassung und die Nachbetreuung übernehmen Optikergeschäfte, die mit «Mister Spex» zusammenarbeiten. Auch in der Schweiz zählt die Firma bereits einige solcher Partner.

In Deutschland sorgte Grabers Kampfansage für Aufregung. Denn sie platzte in eine Phase, in der die Fielmann-Aktie bereits auf dem niedrigsten Wert seit vier Jahren notierte. Grund war eine Gewinnwarnung der Hamburger wegen Mehrausgaben für die Digitalisierungspläne, um «Mister Spex» und Konsorten Paroli bieten zu können. Dass gleichzeitig der Berliner «Mister Spex» ankündigte, Fielmann im Filialgeschäft Kunden streitig machen zu wollen, half dem Titel nicht.