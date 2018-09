Acht Stunden. So lange mussten die Passagiere auf einem Lufthansa-Flug nach New York das Geschrei eines dreijährigen Buben aushalten. Videomitschnitte machten in den Medien die Runde. In den Schlagzeilen war von einem «dämonischen Kind» die Rede, dass die anderen Reisenden auf dem Transatlantikflug mit seinen lautstarken Ausbrüchen terrorisierte.

Der Fall steht stellvertretend für das Horrorszenario vieler Flugpassagiere, die sich vor jungen Schreihälsen an Bord fürchten. Auch in Vielflieger-Foren wird regelmässig der Wunsch nach kinderfreien Flügen geäussert. Nun prüft die Swiss offenbar erste Schritte, die zwar nicht ganz so weit gehen, aber in diese Richtung zielen.

In Genf arbeitet die Lufthansa-Tochter an einem neuen Projekt, wie Lorenzo Stoll sagt, der die Swiss-Geschäfte in der Calvin-Stadt leitet: «Wir arbeiten an einem Familienkonzept, das eine intensive Betreuung von Familien von der Ankunft am Flughafen bis zum Einsteigen in das Flugzeug beinhaltet», sagte Stoll in einem Interview mit dem Verbandsmagazin der Swiss-Piloten. Dazu gehören spezielle Zonen bei Check-in, Boarding und eventuell sogar ein zugewiesener Bereich für Familien im Flugzeug.

Auf Nachfrage werden die Pläne für ein neues Familienkonzept bei der Swiss bestätigt. Dieses soll vorerst nur im «Testlabor Genf» zur Anwendung kommen, sagt eine Sprecherin. Ob und in welcher Form die neuen Services dann wirklich realisiert und auch in Zürich lanciert würden, werde erst nach Ablauf der Tests in Genf entschieden werden. Die Idee für einen designierten Familien-Bereich im Flugzeug werde in den kommenden Tests nicht ausprobiert.

Der vorläufige Rückzieher dürfte auch damit zu tun haben, dass sich die Swiss der Sprengkraft des Themas bewusst ist und deshalb äusserst vorsichtig vorgeht. Denn während viele Kunden einen solchen Schritt begrüssen würden, wäre der Aufschrei empörter Eltern ebenso garantiert. Vom Tisch scheint sie aber dennoch nicht zu sein: Generell sei es momentan viel zu früh, mehr zum Thema Familienkonzept zu sagen, so die Sprecherin.