Die Europäische Zentralbank (EZB) habe aber bereits mit der Bank of England Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass es im Falle eines ungeordneten Brexit nicht zu Turbulenzen komme, sagte er der "Welt" laut Vorabbericht vom Montag. Eine solche Liquiditätsvereinbarung habe auch in der Finanzkrise 2008 mit der US-Notenbank Fed gut funktioniert.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Euro-Zone sagte Rehn: "Tatsächlich hat sich das Wachstum deutlich abgeschwächt, und wir müssen uns Sorgen um die Konjunktur machen." Das liege allen voran an den Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. In der Volksrepublik habe sich die Konjunktur schon kräftig abgekühlt. "Unsere Berechnungen zeigen, dass die offiziellen Wachstumszahlen der Kommunistischen Partei geschönt sind."

China sei zu einem wichtigen globalen Wirtschaftsspieler geworden. Was dort konjunkturell passiere, betreffe auch Europa. "Dennoch rechne ich nicht mit einer Rezession in der Euro-Zone." Denn die EU habe in ihren eigenen Handelskonflikten ihre Karten bisher gut gespielt, grössere Verwerfungen mit China und den USA verhindert und mit Japan sogar ein neues Abkommen geschlossen.

Rehn gilt als einer der möglichen Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi. Dessen Amtszeit läuft Ende Oktober nach acht Jahren aus.