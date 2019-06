Wer weiterhin an seiner Zigarette ziehen will, muss dies in speziell dafür eingerichteten Raucherbereichen tun. Diese befinden sich jeweils bei den Bahnhofszugängen sowie auf den Perrons. Je nach Länge sollen pro Perron ein bis zwei Raucherbereiche zur Verfügung stehen.

550 Kilogramm Zigistummel pro Tag

Rauchfreie Bahnhöfe seien in der Bevölkerung breit abgestützt, teilte der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) am Dienstag mit. Denn mehr Sauberkeit und bessere Luft trügen zu einem angenehmeren Aufenthalt der Kundinnen und Kunden bei. Mit den Raucherbereichen kämen die Verkehrsbetriebe aber auch den Raucherinnen und Rauchern entgegen.

Trotz Aschenbecher auf den Perrons landeten heute nach wie vor zwei Drittel aller Zigarettenstummel auf den Gleisen. Das seien 550 Kilogramm pro Tag oder 200 Tonnen pro Jahr. Die definierten Raucherzonen sollen dazu beitragen, diese Verschmutzung zu verringern.

Markierte Bereiche

Nach der Einführung der rauchfreien Bahnhöfe wird das Rauchen nur noch in markierten Bereichen auf den Perrons und vor den Bahnhöfen erlaubt sein. An grossen Bahnhöfen mit langen Perrons und Fernverkehrsverbindungen sind zwei Raucherbereiche pro Perron geplant, an mittleren Bahnhöfen einer und an kleinen Bahnhöfen und Haltestellen soll es an den Eingängen Raucherzonen geben.

Einen gesetzlichen Rahmen für Bussen gegen renitente Raucher gibt es vorerst nicht. Das Projekt basiere "auf der unternehmerischen Freiheit der Transportunternehmen, nicht auf einem gesetzlichen Auftrag", hiess es beim BAV dazu.

Gemäss VöV sind die Verkehrsunternehmen lediglich "angehalten", die Regelung umzusetzen. Doch die Umstellung liege auch für eher regionale Transportunternehmen "auf der Hand", wird Vincent Ducrot, Direktor der Freiburgischen Verkehrsbetriebe tpf in der VöV-Mitteilung zitiert. Es handle sich um eine "echte Massnahme für die öffentliche Gesundheit", die auch den Forderungen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hinsichtlich des Qualitätsmanagements entspreche.

Aufwendige Arbeiten

Bereits Mitte 2018 hatte der VöV angekündigt, die Schweizer Bahnhöfe ab Anfang Juni dieses Jahres rauchfrei zu gestalten. Mit den Raucherzonen sollten die Bedürfnisse von Nichtrauchenden und Rauchenden gleichermassen berücksichtigt werden. Doch anscheinend sind die Änderungen aufwendig und vor allem kleinere Bahnhöfe brauchen deshalb mehr Zeit, die Neuerungen umzusetzen.

Als Erste wurden am Dienstag die Berner Bahnhöfe Burgdorf, Lyssach, Hindelbank und Schönbühl SBB mit Raucherzonen ausgerüstet. Bis Mitte 2020 sollen die Raucherbereiche an allen knapp 2000 Bahnhöfen der SBB, der BLS, der SOB, der SZU, der zb und der tpf schrittweise installiert werden. Die Test-Bahnhöfe Basel SBB, Neuenburg und Zürich Stadelhofen bleiben bis zur Umrüstung rauchfrei.