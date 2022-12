ERDGAS «Risiko für Mangellage steigt»: Schweizer Gasversorger fürchten Engpässe wegen EU-Preisdeckel Ab Mitte Februar begrenzt die EU den Preis für Gas auf maximal 180 Euro pro Megawattstunde. Ob die Lieferanten mitspielen, wird sich zeigen. In der Schweiz beobachtet man den Markteingriff mit Skepsis.

Die EU deckelt den Gaspreis. Aber wie viel Eingriff erlaubt der Markt? Imago

Mit Händen und Füssen hat er sich dagegen gewehrt, doch am Schluss hatte Robert Habeck keine Wahl: Am Dienstagabend um 19.30 Uhr trat der deutsche Wirtschaftsminister nach langen Verhandlungen in Brüssel vor die Presse und verkündete die Niederlage. Und das tönte dann so: «So wie die anderen Länder mit Deutschland in der Vergangenheit solidarisch waren, so haben wir heute die Solidarität mit diesem Instrument gezeigt.»

Die schönfärberischen Worte Habecks zielten auf den berüchtigten Gaspreisdeckel. Monatelang stritten die EU-Staaten über dieses Instrument, welches den Preis für Erdgas begrenzen und so den explodierenden Energiekosten ein Ende setzten soll. Jetzt ist es fix: Ab Mitte Februar soll in der EU für eine Megawattstunde Gas nicht mehr als 180 Euro bezahlt werden. In der Theorie zumindest.

Monatelange «Marathonverhandlungen»: Robert Habeck (rechts) mit seinem tschechischen Amtskollegen Jozef Sikela am Montag in Brüssel. Keystone

Werden die Scheichs noch liefern, wenn die EU den Markt aushebelt?

Denn Deutschland und eine Gruppe nördlicher EU-Staaten befürchten, dass Gaslieferanten wie der Emir von Katar nicht mitspielen werden und ihren Stoff einfach woanders hin verkaufen, wenn die Europäer nicht den verlangten Preis bezahlen wollen. Marktwirtschaft halt.

Ihre Warnungen über die Versorgungssicherheit stiessen im südlichen Europa, aber auch im Osten und im Baltikum, dagegen auf taube Ohren. Der Druck aus der Bevölkerung war dort zu gross, jetzt etwas gegen die hohen Energiepreise zu unternehmen. Was passiert, wenn im Frühjahr der Preisdeckel dann tatsächlich aktiviert wird und ob die Scheichs auch weiterhin nach Europa liefern, ist offen.

Das gibt auch der Schweizer Gasindustrie zu denken. Denn ob EU-Mitgliedschaft oder nicht: Die Schweiz ist ebenfalls vom Preisdeckel betroffen, wie Thomas Hegglin vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) bestätigt.

Dies, weil man hierzulande auf den umliegenden Handelsplätzen Deutschland, Frankreich, Italien und vor allem an der massgeblichen Gasbörse in den Niederlanden einkauft und sich dem EU-Preisdeckel gar nicht entziehen kann. Hegglin: «Wenn es infolge des Gaspreisdeckels zu Engpässen kommt, zum Beispiel in Deutschland, steigt das Risiko für eine Gasmangellage auch in der Schweiz.»

Preisdeckel könnte auch Verbrauch anheizen und Klimaziele gefährden

Umgehen könnte man den Gaspreisdeckel höchstens mit Direktverträgen, sogenannten Over-the-Counter-Deals, und Langzeitverträgen mit den Lieferanten. Solche wurden in der Vergangenheit aber immer seltener, weil es im Interesse der EU und auch der Gasindustrie war, den Markt zu liberalisieren. Dies führt in Zeiten ohne Krieg zu mehr Konkurrenz und damit zu sinkenden Preisen.

Beobachter kritisieren nun, dass die EU mit ihrer Marktmanipulation fahrlässig genau das kaputtmache, was sie die letzten Jahre aufgebaut habe: einen funktionierenden Gasmarkt. Damit gehe nicht nur Wettbewerb verloren, sondern auch Transparenz im Vergleich zu den wenig durchsichtigen Direktverträgen. Notabene würden durch künstlich tiefgehaltene Preise aber auch Sparbemühungen torpediert, was gegen das Ziel einer Dekarbonisierung und eines klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft sei, heisst es.

EU-Preispolitik kann sich auch auf ihren Füllstand auswirken: Erdgastanks in Zürich. Keystone

Notbremse soll ungewollte Effekte verhindern

Aber noch ist es nicht so weit. Ob im Februar der Deckel wirklich draufgeschraubt wird, hängt natürlich davon ab, wie sich der Gaspreis entwickelt. Momentan liegt er bei ungefähr 110 Euro pro Megawattstunde und damit bei einem Drittel der astronomischen Höhe von über 300 Euro vom vergangenen Sommer. Ob er jemals wieder in solche Sphären klettert, als sich die EU-Staaten gegenseitig das Gas vor der Nase wegkauften und zusätzlich noch Spekulanten den Markt anheizten, muss abgewartet werden.

Auf der anderen Seite steht nun definitiv kein Russen-Gas mehr zur Verfügung und wenn sich die EU-Staaten im Frühling an die Wiederbefüllung ihrer Speicher machen und sich gleichzeitig noch die Wirtschaft in China erholt, könnte die Nachfrage wieder durch die Decke gehen. Dann könnte der Preisdeckel tatsächlich aktiviert werden.

Auf Bestreben der Skeptiker um Deutschland haben die EU-Länder für diesen Fall jetzt aber noch verschiedene Sicherheitsmassnahmen eingebaut. Die wichtigste: Sobald sich zeigt, dass infolge des Preisdeckels das Gasangebot sinkt oder der Handel an den Börsen einbricht, wird die Massnahme umgehend wieder aufgehoben. Steigt der Preis wieder an, könnte der Deckel dann reaktiviert werden. Mit einem freien Markt hat das dann allerdings nicht mehr viel zu tun.