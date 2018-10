Clariant schliesst drei Werke und streicht weitere 570 Stellen. Zunehmend zieht Kottmann die Wut der Gewerkschaften auf sich. Doch er lässt sich nicht beeindrucken: Drei Monate später gibt Clariant bekannt, am Hauptsitz in Muttenz BL die Produktion um 80 Prozent herunterzu- fahren. Rund 400 Stellen werden ins Ausland verlagert.

Die Misere beginnt jedoch schon lange vorher. Der wohl grösste Fehler ist ein folgenschwerer Deal. Im Jahr 2000 übernimmt Clariant die britischen BTP für 3,4 Milliarden Franken. Noch vor dem Abschluss des Deals verliert BTP einen Grossauftrag, später sind Abschreibungen in Milliardenhöhe und eine grosse Verschuldung die Folge. Trotz Stellenabbau, Verkäufen und einer Kapitalerhöhung nagt Clariant über Jahre an der Altlast.

Kottmann wurde vor ziemlich genau zehn Jahren zum Konzernchef berufen, als sich Clariant in höchster Not befand. Die damals wütende Finanzkrise liess den Firmenwert auf noch 2,8 Milliarden Franken abschmelzen.

Die Gewerkschaften sprechen von einem schwarzen Tag für die Nordwestschweiz. Kottmann trifft der Zorn direkt. So verteilten Gewerkschafter Flugblätter, auf denen der «Kahlschlag von Kottmann» angeprangert wird. Er selber zeigt Verständnis für den Protest. «Ich glaube, ich würde das auch tun, wenn ich dort beschäftigt wäre», sagt er in einem Interview. Die heftigen Reaktionen seien mit ein Grund gewesen, weshalb sich seine Vorgänger nicht an dieses Thema gewagt hätten. Aber an der Verlagerung nach Asien führe kein Weg vorbei. Clariant hinke damit 10 bis 15 Jahren hinterher.

Kottmann verschafft sich Respekt

Doch die Gewerkschaften lassen sich mit dieser Erklärung nicht besänftigen. In der Folge kommt es zu Demonstrationen in Muttenz und Liestal. Sauer stösst den Gewerkschaften nicht zuletzt der schrittweise Stellenabbau auf, der zu einer grossen Verunsicherung in der Belegschaft führt. Doch der Protest erlahmt zusehends. Kottmann setzt sich mit seiner harten Linie durch.