Es ist der Verkaufsschlager im Portfolio des Milchverarbeiters Emmi: «Caffè Latte». Auch 2018 war ein erneutes Rekordjahr für die kalten Kaffees. Die Nachfrage sei buchstäblich explodiert, heisst es im aktuellsten Personalmagazin. Sowohl im Inland als auch im Ausland habe die Marke ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erreicht.

Zu diesem Plus hätten alle Länder beigetragen – insbesondere Deutschland, gefolgt von Grossbritannien und der Schweiz. Im Heimmarkt half nicht zuletzt der warme Sommer und, dass neu die Migros die Produkte ins Sortiment aufgenommen hat.

Logischerweise ist der Expansionsdurst von Emmi-Chef Urs Riedener noch nicht gelöscht. Er will weitere Märkte mit «Caffè Latte» erobern. Doch dabei sieht er sich mit einem Problem konfrontiert. Denn einst war Emmi mit seinem kalten Kaffee Pionierin in Europa, als sie 2004 die Marke lancierte. Doch inzwischen sind zahlreiche Konkurrenten in den Regalen präsent: Markenhersteller wie Mövenpick oder Nestlé, aber auch die Eigenmarken der Supermärkte.

Nummer 1 in Westeuropa

Und: Oftmals nennen die Gegner ihr Produkt ebenfalls «Caffe Latte». Das ist möglich, da es ein generischer Begriff ist, auf den niemand alleinigen Anspruch erheben kann. Daher habe man sich entschlossen, in neuen Märkten mit der Marke «Emmi Republic of Blends» (auf Deutsch: Republik der Mischungen) aufzutreten anstatt mit «Caffè Latte», wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt.