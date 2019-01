Emmi expandiert in seinem grössten Auslandsmarkt USA: Der Innerschweizer Milchverarbeiter kauft von der Great Lakes Cheese Company eine Blauschimmelkäse-Produktionsstätte mit 50 Mitarbeitern.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Emmi am Freitag in einem Communiqué mit. Die Produktionsstätte in Seymour, Wisconsin, stelle pro Jahr knapp 3,5 Millionen Kilogramm Blauschimmelkäse her. Zudem verfüge sie über Konfektionierungsanlagen, mit denen Blauschimmelkäse zerbröckelt und in Becher für den Detailhandel oder grössere Portionen für den Food-Service abgepackt werden könne.

Überdies schaffe sich Emmi mit der Fabrik mehr Flexibilität, um neue Sorten von Blauschimmelkäse entwickeln zu können. Allen 50 Mitarbeitern werde Emmi einen Arbeitsplatz anbieten, hiess es weiter.