44 Landungen und 42 Abflüge seien gestrichen worden, berichtete die Zeitung "Manchester Evening News" am Sonntagabend unter Berufung auf eine Flughafensprecherin.

Ein Airport-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur PA, die Probleme hätten am Nachmittag begonnen. Experten arbeiteten an deren Behebung. Der Flughafen in Manchester ist nach eigenen Angaben der drittgrösste des Landes.