«Sorgen bereitet uns im chinesischen Markt das Preisdumping einiger Mitbewerber.» So steht es im Halbjahresbericht der Titlis-Bergbahnen. Dumping würde bedeuten: Gäste werden zu Preisen angelockt, mit denen die Kosten nicht gedeckt sind. Die Titlis-Bergbahnen wollen sich gegen solche Strategien schützen, indem sie sich in neuen Märkten stärker um Gäste bemühen. Der Marketingleiter der Titlis-Bergbahnen, Peter Reinle, sagt zum Dumping-Vorwurf: «Wir haben zugegeben keinen systematischen Einblick darin, was für Verträge die Konkurrenten mit ausländischen Reiseveranstaltern abschliessen. Aber gelegentlich bekommen wir Abschläge von über 50 Prozent mit.» Da könne man schon von «Dumping» reden.

Den Titlis-Bergbahnen geht es, so Reinle, um einen Appell an die Branche. «Mit Tiefpreisen der Konkurrenz die Gäste abzujagen: diese Rechnung geht meist höchstens ein oder zwei Jahre auf.» Dann lasse die Wirkung nach. Gäste, die vor allem auf den Preis achten, zögen zum nächsten Billigangebot weiter. Selbst wenn man mehr Gäste habe: Am Ende sei der Umsatz der gleiche, aber am Berg und in den umliegenden Ortschaften habe es Massen an Menschen. «Das kann in der kleinräumigen Schweiz nicht der Weg sein.» Reinle will keine Namen nennen von Bergbahnen, die seiner Ansicht nach Preisdumping betreiben. Im Halbjahresbericht steht indessen dazu: «Die Wettbewerbsintensität unserer benachbarten Berge hat zugenommen.»