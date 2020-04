Düstere Prognose: Der Währungsfonds erwartet die schlimmste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise

Die Aussichten sind düster. Die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds will die Lage denn auch nicht schönreden. Also sagte Gita Gopinath am Dienstag in Washington: Aufgrund der Corona-Pandemie stehe die Weltwirtschaft vor einer Krise «wie keine andere» in jüngster Zeit. Rund um den Globus werde die Konjunktur im laufenden Jahr um 3 Prozent einbrechen.

Die Industrienationen des Westens werden die Folgen des weltweiten Stillstandes besonders stark zu spüren bekommen. So rechnet der Währungsfonds im laufenden Jahr mit einem Konjunkturrückgang von 7,5 Prozent für die Länder der Euro-Gruppe und mit einem Minus von fast 6 Prozent für die USA, der grössten Volkswirtschaft der Welt. Düster ist die Prognose auch für die Schweiz, in der das Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 um 6 Prozent schrumpfen soll.

Vielleicht kommt alles noch viel schlimmer

Diese Zahlen, sagte Gopinath, beruhten auf der Annahme, dass die Coronakrise im laufenden Quartal ihren Höhepunkt erreiche. Zudem geht die Prognose davon aus, dass sich die Lage in der zweiten Hälfte des Jahres sowohl gesundheits- als auch wirtschaftspolitisch verbessern werde. Dabei sind auch die massiven Geldspritzen der Staaten eingerechnet. Deshalb geht der Währungsfonds davon aus, dass die Konjunktur im Jahr 2021 wieder anzieht, um 4,7 Prozent in den Euro-Staaten und den USA sowie um 3,8 Prozent in der Schweiz.