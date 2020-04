Doppelt so viel Netflix, Facebook um 21 Uhr: So surfen die Schweizer in der Krise

Jede Krise hat ihre Gewinner. Einer ist der US-Streaminganbieter Netflix. Seine Filme, Serien und Dokumentationen werden so häufig geschaut wie nie zuvor. Das zeigt eine Auswertung der Kabelnetzbetreiberin UPC. Demnach hat die Nutzung von Netflix in der Schweiz seit Ausbruch der Coronakrise um 85 Prozent zugenommen. Ähnliche Wachstumsraten zeigen die Dienste von Amazon und Google.

Mit dem Ausbruch des Coronavirus ist die Rolle, die das Internet spielt, noch einmal deutlicher geworden. Hunderttausende sind darauf angewiesen, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Weil die meisten Läden geschlossen sind, kann ein Grossteil der Waren nur noch online bestellt werden. Kinos und Bars sind geschlossen, also wurden Streaminganbieter zur Unterhaltungsressource Nummer eins. Doch wie nutzen Schweizer in diesen Zeiten das Internet - und wann gerät es an seine Grenzen?

«Netzwerk geriet nie an Grenzen»

Die Antwort auf die zweite Frage lautet: Noch lange nicht. UPC registrierte kürzlich in seinem Netz einen Rekordwert von 1,38 Terabit pro Sekunde. Das entspricht grob gerechnet 45 Stunden Filme in HD-Qualität, die in dieser Sekunde an Kunden ausgeliefert wurden. «Wir könnten auch das Doppelte liefern», stellte UPC an einer Veranstaltung am Dienstag klar.

Auch die Stiftung Switch, die Studenten, Universitäten und Spitäler mit dem Internet verbindet und im Datenverkehr zwischen sich und Anbietern wie Swisscom oder UPC eine Verfünffachung feststellt, sieht sich gerüstet. «Unser Netzwerk kam seit dem Lockdown nie an seine Grenzen», sagt Daniel Bertolo, der Head Network bei Switch. Das gelte selbst dann, wenn es an einem der grossen Peering-Punkte zu einem Ausfall kommen würde. An solchen Punkten werden Daten zwischen dem eigenen Netz und anderen Anbietern ausgetauscht.

Datenverkehr ist um 30 Prozent gestiegen

Weltweit hat der Datenverkehr seit dem Ausbruch des Coronavirus um etwa 30 Prozent zugenommen. Das hat die Firma Akamai festgestellt. Sie betreibt das grösste Content Delivery Network der Welt. Ein solches sorgt dafür, dass Daten den schnellsten und optimalsten Weg zu den Kunden finden.

Auch bei SwissIX, dem grössten Internetknoten der Schweiz, wurde im März eine Steigerung des Verkehrs von etwa 30 Prozent festgestellt. An einem Internetknoten finden sich Anbieter von Diensten wie Google, Netflix oder Microsoft sowie Provider wie Swisscom oder Sunrise und ausländische Anbieter zusammen, um Daten untereinander auszutauschen.

Spitzenwerte werden am Abend gemessen

Eine Analyse der SwissIX-Daten zeigt, wie Schweizer durch den Tag surfen. Tagsüber ist die Internetnutzung relativ ausgeglichen. Über den Mittag nimmt sie etwas ab. Am meisten Verkehr wird jeweils zwischen etwa 21.30 Uhr und 22 Uhr registriert. Dann fallen Streamingdienste wie Netflix, aber auch das Online-Gaming oder Online-TV-Angebote wie Wilmaa oder Zattoo ins Gewicht. Diese Anwendungen sind im Vergleich zu Diensten, die für Home Office benötigt werden, sehr datenintensiv. Für eine Stunde Netflix in HD-Qualität werden durchschnittlich 3 Gigabyte verbraucht. Eine Stunde Telefonieren via Skype verbraucht etwa fünfzigmal weniger Daten.