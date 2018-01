Bundespräsident Berset hob die enge und schnell wachsende wirtschaftliche Beziehung zwischen der Schweiz und den USA hervor. "Ich glaube, wir können diese Beziehungen weiter vertiefen, um unsere Wirtschaften zu stärken und Lösungen zu finden für globale Herausforderungen", sagte Berset.

Der US-Präsident betonte, die Schweizer seien so stark in den US-Markt investiert, dass die Schweiz vom Anstieg des US-Börsenmarkts um 50 Prozent stark profitiert habe. "Ich habe die Schweiz noch reicher gemacht", so Trump.