Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr: «Ich glaube nicht, dass es zu höheren Billettpreisen kommt»

Die Branche plant schon viel weiter. Für den Ausbauschritt 2035 werden knapp 13 Milliarden Franken investiert. Trotzdem werden die meisten Verbindungen nicht schneller, dafür fahren mehr Züge. Ist das korrekt zusammengefasst?

Ja, es geht primär um zusätzliche Kapazitäten, bei den Züge wie Sitzplätzen. Das ist auch die Erwartung unserer Kunden. Wir schauten uns zuerst an, wo hat es Engpässe und wie soll das künftige Angebot aussehen? Wo braucht es mehr Kapazitäten im Güter- und Personenverkehr? Auf diesen Erkenntnissen wurde der Ausbauschritt entworfen. Zeitgewinne sind nicht prioritär.

Wieso nicht?

Wir haben ein attraktives Angebot von Tür zu Tür, und dies schweizweit. Zudem gibt es das Knotenprinzip. Darunter versteht man, dass die Fahrzeiten zwischen grossen Städten jeweils weniger als eine halbe Stunde oder Stunde betragen und dass dort jeweils zur vollen und halben Stunde in alle Richtungen umgestiegen werden kann. Gute Umsteigebeziehungen bedeuten auch Zeitgewinn. Das wollen wir beibehalten. Das Wichtigste ist es, auch in Zukunft attraktive Verbindungen zu allen Orten in der Schweiz anbieten zu können. Es bringt nicht so viel, wie in Frankreich ein schnelles TGV-Netz zwischen den grossen Städten zu haben, aber in der Breite fehlt es an Verbindungen.

Der Ausbauschritt bringt nicht nur Vorteile. Eine Direktverbindung Basel-Lausanne wird es nicht mehr geben, auch die heutige Verbindung Fribourg-St. Gallen fällt weg. Wer von Neuenburg oder Biel an den Zürcher Flughafen fährt, muss künftig umsteigen. Wie erklären Sie das?

Natürlich haben es unsere Kunden am liebsten, wenn sie nicht umsteigen müssen. Aber jede Verbesserung an einem Gesamtsystem bedeutet für einige wenige eine Verschlechterung. Das lässt sich leider nicht verhindern. Insgesamt ist der Ausbau für fast alle ein grosser Schritt nach vorne.

Welche Ziele verfolgt die Branche damit?

Ganz wichtig ist: Der Anteil des öffentlichen Verkehr soll wieder steigen, denn er verursacht praktisch kein CO2 und ist sehr energieeffizient. Wir wollen nicht einfach nur mehr Verbindungen, es soll sich auch in den Marktanteilen der verschiedenen Verkehrsmittel niederschlagen. In der ganzen Klimadiskussion ist der öV Teil der Lösung, das gilt auch für den Güterverkehr. Im Ausbauschritt sind diverse Projekte enthalten wie Überholgleise oder Abstellanlagen, die nur dem Güterverkehr dienen.