Was halten Sie von der Idee, das Generalabonnement GA auf 4250 Franken zu verteuern?

Ueli Stückelberger: Zuerst will ich klarstellen, dass man nicht isoliert eine mögliche Massnahme diskutieren kann. Wir wollen einen bezahlbaren öffentlichen Verkehr. Das ist die Kernaussage. Die Branche macht sich dauernd Überlegungen zum Sortiment, dies muss sie auch. Zu Recht wird auch breit gedacht. Dabei muss am Schluss das Gesamtpaket stimmen. Grundsätzlich wollen wir den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Die Rückmeldungen der Kunden zeigt uns, dass von einigen vor allem der volle Preis einer Zugfahrt als zu teuer empfunden wird. Das GA ist trotz Preiserhöhungen in der Vergangenheit beliebter als je und die Nachfrage steigt weiter.

Also ist es in Ordnung, wenn man das GA teurer macht und dafür das einzelne Billett billiger?

Ich kann nur sagen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis des GA phänomenal ist. Man bekommt für unter 4000 Franken die volle Mobilität, also den Gegenwert für die Kosten eines Autos und dessen Unterhalt. Wie gesagt kommt es auf das Gesamtpaket an. Natürlich würde niemals jemand sich je beschweren, dass das GA zu billig ist. Aber die hohe Nachfrage zeigt, wie attraktiv das Angebot ist.