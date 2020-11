Dieter Vranckx wird neuer Chef bei der Swiss

(agl) Nach drei Jahren im Management von Brussels Air wechselt Vranckx auf nächstes Jahr nun zur Schweizer Lufthansatochter, wie die Swiss am Mittwoch mitteilte. Der 47-Jährige war in seiner Karriere bei Lufthansa insgesamt 13 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen für die Swiss tätig.

Vranckx wohnt in Zürich, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er besitzt sowohl die belgische und die Schweizer Staatsbürgerschaft und hat in Belgien, London und Lausanne studiert. Vranckx geniesst laut der Mitteilung hohen Respekt in der Luftfahrt-Branche. Er sei eine «überzeugende Persönlichkeit mit grosser internationaler Erfahrung», wird Swiss Verwaltungsratspräsident Reto Francioni in der Mitteilung zitiert.