Weit oben auf der Shortlist

Wie diese Zeitung letzte Woche berichtete, könnte Banker-Urgestein Hans- Ulrich Meister (59) als Präsident infrage kommen. Ihm lastet allerdings der Makel an, dass er fast sein ganzes Berufsleben in Grossbanken angestellt war. Heute ist er Präsident des Bauunternehmens Implenia.

Als heisser Kandidat wird in berufenen Kreisen Bruno Pfister (59) gehandelt. Sein Name soll sich weit oben auf der Shortlist befinden. Der frühere Chef von Swiss Life könnte bei Raiffeisen einen glaubwürdigen Kulturwechsel herbeiführen, sagt ein Insider. Und offenbar wäre er bereit dazu.

Pfister ist 2014 überraschend von seinem CEO-Posten beim Lebensversicherer zurückgetreten. Er ging zur Privatbank Rothschild in Zürich, wo er als Executive Chairman eine operative Rolle einnahm. Mitte Mai wurde nun bekannt, dass Bruno Pfister sich aufs Verwaltungsratspräsidium bei der Privatbank zurückziehen möchte. Die operativen Tätigkeiten will er Mitte August abgeben. Der Zeitpunkt, bei der Genossenschaftsbank einzusteigen, wäre somit ideal.

Ebenfalls aus dem operativen Geschäft zurückziehen will sich der Chef der St. Galler Kantonalbank (SGKB). Roland Ledermann (57), der seit 2008 das Institut operativ leitet, gilt ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat fürs Präsidium bei Raiffeisen. Sein Wechsel von SGKB zur Genossenschaftsbank käme geografisch buchstäblich einem Katzensprung gleich.

Auch aus dem erweiterten Umfeld der St. Galler Kantonalbank stammt Urs Rüegsegger (56), der letztes Jahr als Chef der SIX-Gruppe zurücktrat. Rüegsegger war selber Chef der St. Galler Kantonalbank, bis er 2008 zum Finanzinfrastrukturdienstleister wechselte. Er hat nie einen Hehl aus seiner Aspiration auf ein Verwaltungsratsmandat gemacht. Der Ökonom schrieb seine Dissertation bei Bruno Gehrig, der heute bei Raiffeisen Schweiz die interne Aufarbeitung zur «Ära Vincenz» leitet.

Gehrig kennt auch Bruno Pfister bestens. Die beiden haben bei Swiss Life zusammengearbeitet: Gehrig als Präsident, Pfister als CEO.

Auch eine Kandidatin

Zu den weiteren Kandidaten für das Präsidium, die immer wieder genannt werden, zählen Romeo Lacher (Präsident der SIX Group), Alexandre Zeller (Verwaltungsratspräsident der Schwei- zer Einheit der Credit Suisse) oder Antoinette Hunziker-Ebneter (59), die heute Präsidentin der Berner Kantonalbank ist. Bekannt wurde die Managerin in den 1990er-Jahren, als sie Chefin der Schweizer Börse war und mit einer neuen elektronischen Handelsplattform in London scheiterte.