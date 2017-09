Dass VW so beliebt ist, hängt damit zusammen, dass so viele gekauft werden. Viel lieber nämlich würden Diebe einen Land Rover oder Porsche stehlen. So ist die Häufigkeit, dass ein Fahrzeug dieser Marken entwendet wird dreimal höher. Ein anderes Verhältnis: Ein Hyundai wird achtmal weniger häufig gestohlen wie ein Auto der Marke Land Rover.

Ein Range Rover oder ein Cayenne sind für Diebe verlockend, es folgt der Porsche 911. Bei Alfa Romeo muss gemäss der Auswertung der AXA Winterthur besonders auf das Modell Giulietta geachtet werden. (az)