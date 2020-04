Die Verteilkämpfe auf den Schweizer Aktionärstreffen werden heftiger geführt

Der amerikanische Stimmrechtsberater Glass Lewis hat für die diesjährige Saison der Aktionärsversammlungen eine ziemlich kämpferische Parole ausgegeben: Managements, die sich auch jetzt noch auf Kosten ihrer Aktionäre und Angestellten gesund zu stossen trachteten, könnten auf der Hauptversammlung mit Sicherheit die Zurückweisung ihrer Vergütungsberichte erwarten. Den für solche Lohnpolitiken verantwortlichen Verwaltungsräten verspricht Glass Lewis grad direkt den «Rauswurf».

Doch ganz so scharf dürfte der härter werdende Verteilkampf in den Unternehmen auch heuer nur in den seltesten Fällen ausgefochten werden, zumal die dem Aktionärstreffen vorausgehende Abstimmung der Positionen inzwischen zum Standardrepertoire jeder GV-Vorbereitung gehört.

Die Credit Suisse muss als erste kämpfen

Aber offensichtlich fühlen die US-Stimmrechtsberater gegenüber ihren Kunden - den zahllosen Pensionskassen, Anlagefonds und anderen institutionellen Investoren, die ihre Stimme aus praktischen oder auch aus prinzipiellen Gründen selber nie erheben - diesmal eine ganz besonders starke Verpflichtung, kämpferisch in den Ring zu steigen. «Selbst jene Firmen, die in puncto Managemententlöhnung den Business-as-usual-Ansatz wählen, werden auf Widerstand stossen, wenn der Zahltag für Angestellte und Aktionäre geringer ausfällt. Die Firmen sind gut beraten, dies zu vermeiden», stellt Glass Lewis Ende März die diesjährigen Erwartungen an die Gesellschaften klar.

Die Credit Suisse gehört zu den ersten Gesellschaften, die sich mit dem angriffslustigen Stimmrechtsberater auseinandersetzen darf. Den Vergütungsbericht wollen die Amerikaner auf der (virtuellen) Generalversammlung vom 30. April zurückweisen und der Unternehmensspitze die Entlastung verweigern. Die Nachrichtenagentur Reuters hat die am Karfreitagnacht an die Schweizer Grossbank überstellte Stimmempfehlung eingesehen und offenbar festgestellt, dass der Auslöser dafür vor allem der Skandal um die Beschattung zweier ehemaliger Spitzenmanager ist.

Lohnverzicht von Thiam ist Glass Lewis zu wenig

Der durch die Vorgänge entstandene Reputationsschaden, der auch dem Aktienkurs wenig förderlich war, ist gemäss Reuters der Grund für die empfohlene Verweigerung der Entlastung. Die Zurückweisung der Vergütung werde unter anderem damit begründet, dass der inzwischen abgetretene Konzernchef Tidjane Thiam mit 10,7 Millionen Franken immer noch zu grosszügig entschädigt worden sei. Dabei hatte Thiam aufgrund seiner (indirekten) Mitverantwortung für den Beschattungsskandal einen Lohnabstrich in Höhe von 15 Prozent hinnehmen müssen.

Doch Glass Lewis war das offensichtlich zu wenig, zumal auch die Aktionäre heuer nicht auf ihre Rechnung kommen. Das neue Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Franken ist aufgrund der Coronakrise und einer Empfehlung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) ebenso ausgesetzt wie die Zahlung der Dividende im angekündigten Umfang. Ebenfalls aufgrund der Finma-Empfehlung sollen die Aktionäre im Mai nur die Hälfte und erst im Schlussquartal des Jahres den Rest der Ausschüttung erhalten.

Die Coronakrise ist ein Gradmesser für die Belastbarkeit von Vergütungssystemen, stellt auch der Schweizer Governance-Spezialistin «Swipra» fest. Die GV-Saison in der Schweiz läuft aufgrund einer schon am 13. März erlassenen Verfügung des Bundesrates trotz des (physischen) Ausschlusses der Aktionäre weitgehend nach dem ursprünglichen Kalender ab, was der Stimmbeteiligung gemäss Swipra aber keinen Abbruch tue. Indessen beobachtet die Beratungsfirma «eine Verschärfung bei der Beurteilung von Vergütungsplänen», insbesondere bei Firmen, die stark von der Coronakrise betroffen sind. Ein klares Zeichen für den härter werdenden Verteilkampf zwischen Aktionären und Management.