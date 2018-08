Mit der Ausgabe der 200-Franken-Scheine aus der neuen Serie lanciert die Schweizerische Nationalbank am 22. August die zweite Halbzeit des im April 2016 gestarteten Emissionsreigens. «Sehr zufrieden» zeigte sich SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg an der Medienorientierung am Mittwoch mit den bisherigen Erfahrungen der drei bereits ausgegebenen Noten. In der Ostschweiz seien zwar schon zwei gefälschte 50er-Scheine aus der neuen Serie aufgetaucht, wie SNB-Bargeldchef Beat Grossenbacher am Rande der Konferenz im Gespräch einräumte. Doch die Kopien seien in ihrer Qualität so dilettantisch gewesen, dass sie sehr schnell entdeckt wurden.

Bis heute als fälschungssicher gilt auch die alte Notenserie, die in den Jahren 1995 bis 1998 in Umlauf gebracht wurde und wie die neuen Noten durch aufwendige Sicherheitsmerkmale wie Hologramme auffällt. Grossenbacher sagt, es seien auch bei diesen Noten nie Fälschungen aufgetaucht, die nicht nur von Kopierautomaten, sondern von echten Druckmaschinen stammten. Die Schweiz ist auch in puncto Notendruck eine Insel in dieser Welt.

Die Nationalbank lässt sich das sichere Bargeld auch ungewöhnlich viel kosten. Rund 40 Rappen betragen die durchschnittlichen Herstellungskosten einer neuen Note. Das ist ein Drittel mehr als in der alten Notenserie. Allein die Produktion der ersten Auflage der neuen 200er-Scheine wird also mehr als 20 Millionen Franken verschlingen.