Raiffeisen Schweiz befindet sich im grössten Umbau ihrer Geschichte. In einer Arbeitsgruppe mit dem Namen «Reform 21» wird derzeit diskutiert, wie die Genossenschaftszentrale in St. Gallen umgekrempelt werden soll. Die zu entscheidenden Fragen gehen ans Eingemachte: Wie lautet die neue Eignerstrategie für die St. Galler Zentrale? Die Besitzer der Schaltstelle, die in der ganzen Schweiz verteilten Genossenschaftsbanken, wollen deren Finanzierung klären und der Raiffeisenzentrale einen Leistungskatalog vorgeben.

Ein gewichtiges Reformthema ist allerdings bereits vom Tisch: die Prüfung der Umwandlung von Raiffeisen Schweiz von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft. Nach dem Skandal um den Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz verlangte die Finanzmarktaufsicht, «die Vor- und Nachteile einer Umwandlung von Raiffeisen Schweiz in eine Aktiengesellschaft vertieft zu prüfen». Gemäss Raiffeisen Schweiz ist diese Frage geklärt und die Überraschung ist nicht gross: Raiffeisen will ihre genossenschaftliche Gesellschaftsform behalten. Eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft würde keinen Mehrwert bringen. Der Schlussbericht liegt bei der Finma; es liegt nun an dieser, den Bericht zu würdigen.

17 Fusionen alleine im Jahr 2019

Die Struktur der drittstärksten Kraft in der Schweizer Bankenwelt ist allerdings alles andere als starr. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Zahl der Genossenschaftsbanken in der Schweiz. Diese hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren reduziert – und zwar in einem hohen Tempo (siehe Grafik). 1996 gab es noch 962 Genossenschaftsbanken. Heute sind es aufgrund von Fusionen mit 229 Genossenschaftsbanken gerade noch rund ein Viertel davon. Allein im laufenden Jahr gab es 17 erfolgreiche Zusammenschlüsse; davon 9 in der Deutschschweiz, 5 in der Romandie und 3 im Tessin.