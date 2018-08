Als die Banker später der britischen Presse ihr Herz ausschütten, anonym versteht sich, ist die Verblüffung über die bizarre Vorstellung verflogen. «Wie soll man in der Türkei investieren, wenn der Typ nicht einmal an die grundlegende Zinstheorie glaubt?», so das Urteil. Ein anderer meint: «Erdogan sucht immer den Kampf: Er kämpft mit der Opposition, mit den Extremisten, nach einem gescheiterten Staatsstreich – nun will er mit dem Finanzmarkt kämpfen, und das ist gefährlich.» Es war eine deutliche Warnung.

London, 14. Mai 2018. Die britischen Banker sind schockiert von dem, was ihnen Recep Erdogan da vorträgt. Vom türkischen Präsidenten werden sie an einem Mittagessen darüber belehrt, wie tiefere Zinsen sich auf die Inflation auswirken. In Umkehrung aller finanztheoretischer Zusammenhänge werden die gestandenen Finanzexperten gebeten, doch «bitte» ihren Fehler einzusehen: Tiefe Zinsen führen nicht etwa zu mehr Inflation, nein, sie führen zu weniger Inflation, so Erdogan.

Es kann dem neuen Sultan nicht grandios genug sein. Ob die Bauten hingegen wirtschaftlich sinnvoll sind, darauf scheint Erdogan weniger zu achten. Die türkische Wirtschaft hat ihre Produktivität in den letzten Jahren nicht steigern können, im Gegenteil. Werfen die Investitionen jedoch keine Rendite, fehlt es am Cash für die Bedienung der Schulden. Und die Schuldenlast der türkischen Wirtschaft ist stark gestiegen, über die Hälfte davon in ausländischer Währung – zumeist Dollar. Das haben die Finanzmärkte auch gesehen. Will dann der Staatspräsident die Finanzmarkttheorie neu erfinden und droht ein wutentbrannter US-Präsident mit Sanktionen, so suchen die ausländischen Investoren den Ausgang.

In dieser Leseweise wird auf den Bauboom verwiesen, den Erdogan heraufbeschworen hat. Um sich die Wählergunst zu sichern, liess er die Geldschleusen öffnen. Der Bausektor wurde mit tiefen Steuern und mit günstigen Hypotheken gefördert, illegale Bauprojekte erhielten eine Amnestie. Ein Kanal wird durch Istanbul gebaut, ein überdimensionierter Flughafen muss ebenfalls her. Einer Stadt mit 80'000 Einwohnern versprach der Präsident kürzlich einen eigenen Flughafen.

Doch Erdogan könnte sich auch auf ökonomischen Sachverstand berufen, wenn er eine Mitschuld bei den Finanzmärkten sucht. Das ist eine andere Leseweise der Krise: die Türkei als Opfer eines «sudden stop». So haben Ökonomen das Phänomen bezeichnet, wenn der ausländische Geldstrom in ein Land plötzlich zum Erliegen kommt, Währungen abstürzen und Volkswirtschaften in Rezessionen gerissen werden. Die Asienkrise war ein Beispiel, teilweise die Eurokrise. Vieles spricht dafür, dass die Türkei einen solchen Stopp erlebt, und mit ihr eine Reihe Schwellenländer. Diese Sicht vertritt etwa die US-Grossbank Morgan Stanley.

Deren Analysten sehen einen Auslöser für die türkische Krise in den USA. Dort hat die Wirtschaft an Schwung gewonnen, die Notenbank erhöht die Zinsen sanft und führt weniger Geld zu. Bei einer Zinswende in den USA wird Geld weltweit teurer. Die Finanzmärkte wissen das und fragen sich: Wer wird in dieser neuen Welt seine Schulden nicht mehr bedienen können? Zu welcher Antwort sie kamen, zeigte sich im Februar: die Schwellenländer. Argentinien geriet damals unter Druck.

Der Wankelmut der Märkte

Die USA hingegen stehen im Urteil der Finanzmärkte besser da. Deshalb, so die Morgan-Stanley-Analysten, fliesst seit einigen Monaten vermehrt Geld dorthin, und aus den Schwellenländern heraus. Die Türkei ist nur ein Beispiel. Auch die indische oder die chinesische Währung verloren zum Dollar an Wert. Dieser Geldfluss zeigt sich an der Börse. In den USA legt der Index S&P 500 zu. In den Schwellenländern gaben die Börsenwerte nach. Wie lange dieser Trend anhalten wird, wissen die Götter. Morgan Stanley hält die US-Börse bereits für überbewertet. Ein polternder Populist als Staatspräsident oder die Wankelmütigkeit der Finanzmärkte – wer hat nun mehr Schuld an der türkischen Krise?

Das wissen die Ökonomen erst in ein paar Jahren. Dagegen können sie heute sagen, was in früheren Episoden von «sudden stops» ausschlaggebend war. Der Experte für Währungskrisen Barry Eichengreen hat dazu 2016 eine Studie veröffentlicht. Demnach reichte auch eine vernünftige nationale Wirtschaftspolitik oft nicht aus, um Länder vor «sudden stops» zu bewahren. «Die Finanzmärkte sind scheinbar gewachsen, wodurch Länder grösseren Geldabflüssen ausgesetzt sind, die eine noch zerstörerische Wirkung haben.»